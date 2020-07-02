Результаты голосования по поправкам в Конституцию в Ненецком автономном округе, где большинство проголосовало против, говорят о том, что подсчет был проведен корректно. Такое мнение выразила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы результаты голосования не комментируем, а только фиксируем. Значит, там так проголосовали люди. Результаты говорят о достоверности подсчета голосования», — сказала Памфилова.

Ненецкий автономный округ стал единственным субъектом федерации, где количество проголосовавших против поправок в Конституцию превысило количество проголосовавших за них (54,57% против 44,42%).

В целом по России поправки поддержали 77,92% проголосовавших.