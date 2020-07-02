Голосование было максимально прозрачным и максимально доступным, подсчет голосов — максимально корректным. Явка достойная, потому что люди поняли суть предложений президента. Серьезных нарушений очень мало. Были провокации, но «мы выловим этих рыбок в мутной воде». Движение «Голос» фальсифицировало нарушения, оно «деградировало» и «переходит в разряд токсичных». Протестное голосование в Ненецком автономном округе говорит о достоверности подсчета голосов. А вот в Коми протестного голосования не было — дело в технической ошибке. На пеньках и в багажниках никто не голосовал. Викторины и опросы — вне нашей компетенции. Запретить публиковать экзит-полы до конца голосования мы не имели права. Результаты начали объявлять досрочно, чтобы вместо нас это не сделали члены комиссий и наблюдатели (закон-то им не запрещал). У Михаила Мишустина, конечно, «антитела зашкаливают», но маску он мог бы и надеть. От этого голосования выиграли все жители России.

Источники: «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости, РБК. Точные цитаты Эллы Памфиловой приведены в кавычках.

Фото в анонсе: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA