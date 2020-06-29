ВЦИОМ: 76% уже проголосовавших россиян поддержали поправки к Конституции

76% россиян, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, поддержали вносимые изменения в основной закон страны. 23,6% проголосовали против. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса , проводившегося на выходе с избирательных участков.

Экзит-полы проводились 25-28 июня на 800 участках в 25 регионах. Всего к вечеру 28 июня в опросе приняли участие 163 124 человека. 70,6% респондентов ответили на вопрос, 29,4% отказались от ответа.

Обновление: Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что исследовательские компании просили не публиковать результаты экзит-полов «по крайней мере, до того момента, когда закончится голосование». «Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет», — сказала Памфилова радиостанции Business FM.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля. В двух регионах, в Москве и Нижегородской области, оно проходит в том числе в электронном виде. Одна из поправок к Конституции предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина.