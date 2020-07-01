За поправки к Конституции РФ проголосовали 72,92%, против — 25,84% избирателей. Таковы данные ЦИК после обработки 0,79% бюллетеней, передает РИА Новости.

Голосование по изменению Конституции к 15:00 мск закончилось на Дальнем Востоке. По данным ЦИК, в Приморье поправки поддержали 73,7% проголосовавших, против проголосовали 25,25%. В Хабаровском крае «за» 71,87%, «против» — 26,78%.

На Чукотке «за» проголосовали 83,09% участников референдума, «против» — 15,75%. На Сахалине «за» — 74,02%, «против» — 24,66%.

Обычно на выборах федерального уровня никакие итоги не объявляют до того, как закроются все избирательные участки страны. Последним заканчивает голосовать Калининград (в 21:00 мск).

Явка в целом по стране к 15:00 мск составила 62,05%.