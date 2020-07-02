«Тоталитаризм, жара, июль! Власть в руках диктатора» В 2009 году команда КВН «Федор Двинятин» спела о строе, «который перетерпеть немного надо». Но как-то затянулось
Вот и закончилось голосование по поправкам к Конституции — результат, как говорится, оказался немного предсказуем. Благодаря принятию этих поправок Владимир Путин сможет остаться у власти до 2036 года.
После оглашения итогов голосования многие вспомнили пророческий музыкальный номер команды «Федор Двинятин» в КВН за 2009 год, которую возглавлял Александр Гудков. И за 11 лет песня, исполненная на мотив «Тополиного пуха» группы «Иванушки International», каким-то образом стала еще более актуальной:
Тоталитаризм, жара, июль!
Власть в руках диктатора…
Ты пойми, что это только строй,
Это такой строй, который
Перетерпеть немного надо,
А потом все нормально будет…
Тоталитаризм, жара-а-а-а-а…
И вот наступил июль 2020-го. Но «перетерпеть» строй, о котором пел Гудков, как-то не получилось! Это видно и по комментариям под видео с выступлением «Федора Двинятина» на ютьюбе. Выглядят они примерно так:
- «Чет уже как-то не смешно…»
- «Терпим»
- «Досмеялись…»
Полную запись выступления «Федора Двинятина» можно посмотреть ниже.