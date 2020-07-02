«Тоталитаризм, жара, июль! Власть в руках диктатора» В 2009 году команда КВН «Федор Двинятин» спела о строе, «который перетерпеть немного надо». Но как-то затянулось

Вот и закончилось голосование по поправкам к Конституции — результат, как говорится, оказался немного предсказуем. Благодаря принятию этих поправок Владимир Путин сможет остаться у власти до 2036 года.

После оглашения итогов голосования многие вспомнили пророческий музыкальный номер команды «Федор Двинятин» в КВН за 2009 год, которую возглавлял Александр Гудков. И за 11 лет песня, исполненная на мотив «Тополиного пуха» группы «Иванушки International», каким-то образом стала еще более актуальной:

Тоталитаризм, жара, июль!

Власть в руках диктатора…

Ты пойми, что это только строй,

Это такой строй, который

Перетерпеть немного надо,

А потом все нормально будет…

Тоталитаризм, жара-а-а-а-а…

Безлимит

И вот наступил июль 2020-го. Но «перетерпеть» строй, о котором пел Гудков, как-то не получилось! Это видно и по комментариям под видео с выступлением «Федора Двинятина» на ютьюбе. Выглядят они примерно так:

«Чет уже как-то не смешно…»

«Терпим»

«Досмеялись…»

Полную запись выступления «Федора Двинятина» можно посмотреть ниже.

Официальный канал КВН