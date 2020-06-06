«Такой „Вечерний Ургант“ ты хочешь?» Гудков, Ургант и Хрусталев спародировали тот самый ролик про геев

Ведущие шоу «Вечерний Ургант» сняли пародию на скандальное агитационное видео, в котором россиян призывают голосовать за поправки в Конституцию и пугают геями, которым разрешено усыновлять детей.

Сюжет ролика строится вокруг того, как в 2013 году Иван Ургант «усыновил» Дмитрия Хрусталева из «Comedy Woman» на ТНТ в свою программу на Первом канале. Нового со-ведущего также встречает Александр Гудков и предлагает ему сниматься в женском платье, потому что «так смешнее».

В конце видео звучит фраза: «Такой „Вечерний Ургант“ ты хочешь?»

В ролике также снялись участницы шоу «Comedy Woman» Мария Кравченко и Надежда Сысоева.

Скандальный ролик — «Вечерний Ургант» усыновляет Хрусталёва Вечерний Ургант