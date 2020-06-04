«Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) и медиагруппа «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, выпустили агитационный ролик с призывом голосовать за поправки в Конституцию. Россиян попытались напугать тем, что, если они не проголосуют за поправки, к 2035 году геи смогут усыновлять детей.

В ролике мальчика по имени Петя забирает из детского дома его новый папа. Далее следует такой диалог:

— А где моя мама?

— Так вот она! Твоя новая мама.

Новой мамой оказывается мужчина с подведенными глазами. Он предлагает Пете надеть платье. Тот с грустью опускает голову.

Ролик получился резонансным, но, кажется, произвел не совсем тот эффект, на который рассчитывали авторы. Во-первых, некоторые россияне пожалели, что их в свое время не усыновили геи. Ведь с таким воспитанием они могли бы «одеваться как бог» и «танцевать как дьявол». Во-вторых, YouTube заблокировал видео из-за дискриминационных высказываний. В-третьих, актер, сыгравший в видео гея-маму, выступил против поправок в Конституцию.

Ну и, в-четвертых, фраза «А где моя новая мама» превратилась в мем про то, что или кто может заменить маму. Вот (неполный) список:

Новая мама — анархия

Новая мама — император Палпатин

Новая мама — Рамси Болтон из «Игры престолов»

Новая мама — Геральт из «Ведьмака»

Новая мама — Стив из «Очень странных дел»

Новая мама — Росомаха

Новая мама — Луи де Пон дю Лак из «Интервью с вампиром»

Новая мама — Мандалорец

Новая мама… непонятно где, ее нужно найти!

Фух, нашлась

Фото в анонсе: Capital Pictures / Scanpix / LETA