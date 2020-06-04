YouTube заблокировал ролик, в котором россиян пугают геями и призывают голосовать за поправки в Конституцию

Агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно», заблокирован модераторами ютьюба. Видео признано содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса.

Ролик был создан «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) и медиагруппой «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По сюжету видео, в России так и не приняли поправки к 72 статье Конституции РФ, закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого в России геи получили возможность усыновлять детей.

Актер Александр Филимоненко, сыгравший в ролике, заявил журналистам, что до самых съемок не знал ни о сюжете видео, ни о том, что снимается агитационный материал. На референдуме по поправкам в Конституцию, по словам актера, он собирается голосовать против.

Активисты ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку в отношении создателей ролика, который, по их мнению, «возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути». Также они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.