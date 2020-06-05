Ситуация: РИА ФАН и медиагруппа «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, выпускают агитационный ролик — в нем призывают голосовать за поправки и пугают геями. Мысль такая: если сейчас не проголосовать за изменения в Основном законе, в России гомосексуалы смогут усыновлять детей. Вот совсем как это случилось с мальчиком Петей из агитационного ролика.

По сюжету, ребенок ждал «новую маму», а дождался мужчину с подведенными глазами. Видео заканчивалось несчастным Петей и закадровым голосом: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию». Оказалось, будь у россиян возможность выбирать, многие выбрали бы Россию, в которой гомосексуальная пара сможет заботиться о ребенке из детского дома.

Так появился хэштег #ДаВыберу. По нему уже доступны сотни постов с рисунками героев агитационного ролика: двух мужчин и их нового сына Петю. И все счастливые! Вот, смотрите сами: