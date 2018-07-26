Новейшая история журнала Forbes: от смены собственника из-за нового закона до исчезновения статей. Максимально коротко

Осенью 2014 года в России приняли «закон имени газеты „Ведомости“ и журнала Forbes»: по нему иностранцы имеют право владеть не более чем 20% акций СМИ. Немецкая группа «Аксель Шпрингер» вынуждена была продать журнал бизнесмену Александру Федотову (возможно, заем на покупку предоставили структуры, близкие к Игорю Сечину). После покупки Федотов говорил, что Forbes «немного чересчур политизирован». Из журнала ушел главный редактор Эльмар Муртазаев, его сменил бывший руководитель «Сноба» Николай Усков.

В ноябре 2016 года Forbes опубликовал рейтинг зарплат топ-менеджеров, но в нем почему-то не оказалось зарплаты президента ВТБ Андрея Костина. Журналисты Forbes заподозрили нового владельца издания в попытке скрыть зарплату Костина. Журналистка Елена Зубова подала на Федотова и Ускова в суд, но иск был отклонен; Forbes же отказался от рейтинга топ-менеджеров в принципе.

9 июня 2018 года Федотов уволил Ускова — из-за «неудовлетворенности качеством» работы и участии «в сторонних мероприятиях других брендов». Сам Усков говорит, что Федотов давил на редакцию в принципиальных вопросах; по его словам, в журнале начались задержки зарплат. Усков подал на владельца в суд. А 26 июля редакция Forbes отправила запрос в прокуратуру из-за исчезновения из журнала статьи о бизнесе братьев Магомедовых, которых подозревают в крупном хищении. Статья была утверждена и сверстана, но в бумажную версию не попала, пока ее можно прочесть на сайте. Представители владельца говорят, что материал «вызовет серию исков» и был снят из-за замечаний юридической службы.