«Дождь» рассказал о связях издателя российского Forbes с командой Сечина

Холдинг ACMG, издающий российский Forbes, получил заем на выпуск нескольких журналов от компании «Артпол холдинг», принадлежащей бывшему министру энергетики Сергею Шматко, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

Шматко, по данным собеседников издания, считается одним из близких соратников главы «Роснефти» Игоря Сечина. В частности, он возглавлял Минэнерго в тот период, когда Сечин был первым вице-премьером. С госслужбы, отмечает «Дождь», Сечин и Шматко «ушли вместе».

Заем от «Артпол холдинг» был получен структурой «Джи медиа», входящей в ACMG, на выпуск журналов GEO, «GEOленок» и «GALA Биография». Сумму займа один из источников «Дождя» оценил приблизительно в 6-8 миллионов рублей.

Шматко, по данным собеседников телеканала, также принимал участие в переговорах по покупке Forbes у ИД Axel Springer Russia вместе с владельцем ACMG Александром Федотовым.

Представитель ACMG Оксана Менейлюк участие Шматко в сделке по покупке Forbes отрицает. Информацию о займе от «Артпол холдинг» на издание журналов она комментировать отказалась, сославшись на коммерческую тайну.

Главный редактор российского Forbes Николай Усков, в свою очередь, заявил «Дождю», что ему об участии Шматко в сделке ничего не известно. «Думаю, это очередная лажа», — сказал он.

После выхода статьи о связях Шматко с ACMG Николай Усков в своем фейсбуке обвинил «Дождь» в попытке «мочить Forbes» и намекнул на заказной характер статьи. Один из авторов расследования — Роман Баданин — в своем комментарии в фейсбуке претензии Ускова категорически отверг.