В русском Forbes назначен новый главный редактор. Журналистам заблокировали доступ к сайту издания

В журнале Forbes сменился исполняющий обязанности главного редактора, им стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял ForbesLife. Об этом в своем фейсбуке написала выпускающий редактор Forbes Екатерина Еременко.

Николай Мазурин, который был исполняющим обязанности главреда издания, вернется на должность шеф-редактора — он занимал ее до июня 2018 года.

Тем временем сотрудникам журнала отключили возможность редактирования статей на сайте издания. Как пишет The Bell, ни один из редакторов не может войти в систему управления контентом, так как их аккаунты заблокированы.