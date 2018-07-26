В русском Forbes назначен новый главный редактор. Журналистам заблокировали доступ к сайту издания
В журнале Forbes сменился исполняющий обязанности главного редактора, им стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял ForbesLife. Об этом в своем фейсбуке написала выпускающий редактор Forbes Екатерина Еременко.
Николай Мазурин, который был исполняющим обязанности главреда издания, вернется на должность шеф-редактора — он занимал ее до июня 2018 года.
Тем временем сотрудникам журнала отключили возможность редактирования статей на сайте издания. Как пишет The Bell, ни один из редакторов не может войти в систему управления контентом, так как их аккаунты заблокированы.
Ранее 26 июля редакция Forbes подала заявление в прокуратуру Москвы по факту исчезновения из августовского номера журнала статьи, посвященной бизнесу владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Сейчас статья о Магомедовых «Дела семейные» доступна в онлайн-версии Forbes.