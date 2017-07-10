Бывшая журналистка Forbes проиграла иск к изданию об изменении редакционной политики

Коммерсант
15:42, 10 июля 2017
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Пресненский районный суд отклонил иск журналистки Елены Зубовой к издателю Forbes Александру Федотову и главному редактору Николаю Ускову, пишет «Коммерсант».

Зубова обвинила издателя и главного редактора Forbes в изменении редакционной политики, из-за чего она была вынуждена написать заявление об увольнении.

Журналистка просила суд взыскать с Федотова 1,2 миллиона рублей, а с Ускова — 100 тысяч рублей. Кроме того, она требовала восстановить ее на службе и выплатить сумму по числу окладов с момента ухода. 

Усков, комментируя решение суда заявил, что «в соответствии с законом о СМИ и уставом Forbes редакция самостоятельно определяет редакционную политику издания». «Ни одна из статей Елены не была снята из номера или электронной версии издания, никто не указывал ей, какую тему выбрать, а от какой отказаться», — передал он через пресс-службу ACMG.

Елена Зубова уволились из Forbes в декабре 2016 года. Сразу же после увольнения она подала в суд на издателя и главного редактора издания.
Увольнение Зубова тогда назвала «финалом» конфликта с издателем, начавшимся после того, как ноябре Forbes опубликовал очередной рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, в котором отсутствовали данные о зарплате главы ВТБ Андрея Костина. В рейтинге было указано, что Костин занимает третье место, но его зарплата, в отличие от других участников списка, не приводилась. Журналисты Forbes тогда написали письмо Федотову с просьбой прояснить ситуация.
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