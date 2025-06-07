Трамп: Украина дала повод России «разбомбить их ко всем чертям»

Киев своей атакой на российские аэродромы дал Москве повод нанести массированный удар по Украине, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One поздно вечером 6 июня.

«Ну, они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью (речь идет о российской атаке на Украину в ночь на 6 июня — прим. „Медузы“). Поэтому мне оно (вероятно, операция Украины) и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: „Вот, теперь будет удар“», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об украинской спецоперации «Паутина».

Президент США также выразил надежду, что российско-украинская война не перерастет в ядерную.

Кроме того, Трамп прокомментировал законопроект сенаторов о санкциях против России, назвав его «очень сильным». При этом он отказался уточнить, поддерживает ли этот документ. «У них [сенаторов] есть законопроект, но решать мне. Это мой выбор», — добавил Трамп. По его словам, США введут новые санкции в отношении РФ, если посчитают, что это необходимо.

Газета The Wall Street Journal накануне сообщала, что администрация Трампа пытается добиться смягчения законопроекта сенаторов о санкциях против России. В частности, чиновники из Белого дома предложили добавить в документ исключения, которые позволили бы президенту выбирать, в отношении кого будут вводиться ограничения.

Украинские дроны 1 июня атаковали несколько российских военных аэродромов с помощью дронов, спрятанных внутри автомобильных фур. По утверждению СБУ, были уничтожены более 40 российских военных самолетов. По оценкам британского Международного института стратегических исследований (IISS), в результате операции были уничтожены 12 самолетов и два повреждены.

Кроме того, с начала июня в Курской, Брянской и Воронежской областях произошли подрывы мостов. Власти России назвали случившееся терактами. Подрывы в Курской и Брянской областях в Следственном комитете связали с украинскими спецслужбами.

Армия РФ в ночь на 6 июня запустила по территории Украины более 400 дронов и более 40 ракет разных типов, сообщало командование Воздушных сил ВСУ. Часть из них сбили. Под российский удар попали Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Минобороны РФ заявило, что это был ответ «на террористические акты» Украины.