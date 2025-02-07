Суд в Польше отменил решение о выходе под залог юриста Анатолия Блинова. Его арестовали по делу о нападении на Леонида Волкова

Апелляционный суд Варшавы решил не освобождать из-под ареста юриста Анатолия Блинова, который находится под стражей по делу о нападении на политика Леонида Волкова, сообщили «Медиазоне» в суде. Заседание прошло 6 февраля.

Окружной суд Варшавы на заседании 10 декабря решил отпустить Блинова под залог в 200 тысяч злотых (49,5 тысячи долларов). Это решение обжаловала прокуратура.

Анатолий Блинов — российский юрист, получивший в Польше политическое убежище. По данным Фондa борьбы с коррупцией, Блинов организовал нападение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024-го по поручению бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. Бизнесмен отрицал свою причастность к покушению на Волкова и обвинил Блинова в провокации.

Блинова задержали в Польше в сентябре в рамках расследования нападений на Волкова и других российских оппозиционеров за рубежом. Всего по делу проходят восемь человек.