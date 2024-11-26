Анатолий Блинов, задержанный по делу о нападении на Леонида Волкова, в 2023 году получил в Польше политическое убежище на основании доната ФБК

Юрист Анатолий Блинов, которого в Польше арестовали по делу о нападении на политика Леонида Волкова, в 2023 году получил в этой стране политическое убежище. Об этом говорится в переписке Блинова с бизнесменом Леонидом Невзлиным, которую изучила «Медиазона». Эта же переписка стала основой для расследования ФБК.

Информацию о том, что Блинов получил убежище в Польше в начале сентября 2023 года, журналистке Haaretz Лизе Розовски также подтвердил его адвокат Богумил Зигмонт.

По словам адвоката, основанием для получения убежища стали два доната Фонду борьбы с коррупцией и письмо от белорусского оппозиционного издания «Хартия 97», которое спонсирует основанный Невзлиным фонд Cooperation for Democracy Foundation. Зигмонт утверждает, что Блинов 6 и 16 июня 2023 года перевел два доната по пять тысяч долларов в пользу Anti-Corruption Foundation Inc — международной структуры ФБК.

Волков сообщил «Медиазоне», что в ФБК знали об этих переводах, потому что в случае пожертвований на суммы от пяти тысяч рублей должны присылать отправителю письмо для налоговой службы. Сотрудники фонда обнаружили эти переводы, когда стали известны подробности о переписках Блинова с Невзлиным.

Информацию о переводах Блинова, по словам политика, передали польскому следствию вместе с переписками. 12 декабря следователи должны допросить Волкова в качестве потерпевшего по делу.

В сентябре Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о том, что Леонид Невзлин заказал покушение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе, а также о причастности Невзлина к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Невзлин свою причастность к этим нападениям отрицал.

На следующий день после выхода расследования в Польше был задержан юрист Анатолий Блинов. Именно ему, по данным ФБК, Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Польская прокуратура подтвердила, что Блинова задержали в рамках расследования нападений на Волкова и других российских оппозиционеров за рубежом. Помимо Блинова подозреваемыми по делу проходят еще семь человек.

25 ноября журналистка израильской газеты Haaretz (25% издания принадлежит Невзлину) Лиза Розовски опубликовала открытое письмо Блинова к Михаилу Ходорковскому. Юрист заявил, что находится под арестом вследствие «прямого оговора» гражданина Беларуси и «информационного вранья, распространяемого гражданином России», а также попросил у политика помощи.