Журналистка Haaretz опубликовала письмо Анатолия Блинова, подозреваемого в нападении на Волкова. Блинов обращается к Ходорковскому и просит денег

Журналистка израильской газеты Haaretz Лиза Розовски опубликовала открытое письмо, написанное, как она утверждает, юристом Анатолием Блиновым и адресованное бизнесмену Михаилу Ходорковскому.

Письмо написано от руки на двух листах и датировано 18 ноября. Автор, обращаясь к Ходорковскому, пишет, что тот его «последняя надежда» и утверждает, что он находится под арестом вследствие «прямого оговора» гражданина Беларуси и «информационного вранья, распространяемого гражданином России».

Вину автор письма не признает и отдельно отмечает, что «категорически отрицает» причастность Леонида Невзлина к инкриминируемым ему действиям.

«Я прошу вас об одном — помочь в сборе возможного залога и оплаты услуг адвоката, чтобы я мог полноценно осуществлять свою защиту и предоставить следствию необходимые доказательства моей невиновности и непричастности Л.Б. Невзлина к данным обвинениям», — говорится в письме.

Автор письма заявляет, что также хочет принести Невзлину извинения, что из-за этого дела в прессе «полощиться» его имя как «имя человека, который сделал так много для русской оппозиции» и для него лично.

Михаил Ходорковский заявил, что «получил послание через своего пресс-секретаря от некой Лизы Розовски» с просьбой прокомментировать открытое письмо Блинова. «У меня только одно недоумение: это кто тут такой тупой провокатор?» — написал Ходорковский.

Лиза Розовски, опубликовавшая письмо, пообещала, что подробности вскоре выйдут в газете Haaretz, но не уточнила, когда именно.

12 сентября 2024 года соратники Навального опубликовали расследование, в котором заявили, что нападение на политика Леонида Волкова в Вильнюсе заказал бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин, а организовал юрист Анатолий Блинов. Также соратники Навального обвинили Невзлина в причастности к атаке на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине и нападению на инсталляцию ШИЗО в Женеве, которую открывал директор ФБК Иван Жданов.

19 сентября стало известно, что Анатолия Блинова арестовали в Польше по обвинению в организации избиения Леонида Волкова. По данным польской прокуратуры, это произошло 13 сентября — на следующий день после выхода расследования ФБК. Блинов был взят под стражу на три месяца.

Невзлин (он владеет 25% газеты Haaretz) свою причастность к покушению на Волкова отрицал. Сразу после публикации расследования соратников Навального Невзлин через телеграм-канал Sota распространил заявление в полицию Литвы, в котором говорится, что Анатолий Блинов «провокационно пытался создать впечатление», что он устроил нападение на Волкова и что бывший топ-менеджер ЮКОСа был заинтересован в этой атаке.