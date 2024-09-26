Ходорковский рассказал, что прямо спросил Невзлина, причастен ли он к нападению на Леонида Волкова По словам Ходорковского, Невзлин ответил: «Никаких заказов я не делал. Я буду сотрудничать со следствием»

Henrik Montgomery / TT / Scanpix / LETA

Ну ютьюб-канале The Breakfast Show вышло интервью журналиста Александра Плющева с Михаилом Ходорковским. В нем бизнесмен подробно отвечает на вопросы о расследовании ФБК, обвинившего его друга и бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина в организации нападений на политика Леонида Волкова, директора фонда Ивана Жданова и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову.

По словам Ходорковского, материалы расследования, основанные на слитой переписке Невзлина, выглядят достоверными, но окончательные выводы должны сделать правоохранительные органы.

При этом, рассказал Ходорковский, он лично переговорил с Невзлиным и тот заявил ему, что не причастен к покушениям и пообещал полностью сотрудничать со следствием.

The Breakfast Show

О достоверности расследования ФБК

То, что ФБК сами все придумали, это была моя первая реакция. Я сейчас так не думаю… Возможно ли этот материал сфальсифицировать в том виде, в котором он есть? Однозначный ответ специалистов: «Да, возможно. Дорого, долго, но возможно». Могут ли следственные органы с этим разобраться? Ну да, мы знаем понятный алгоритм, по которому для следственных органов это больших проблем не составляет. Понимаем ли мы, что у ФСБ и Кремля есть существенный интерес для того, чтобы именно Невзлина, а не меня, сейчас поставить под серьезное сомнение? Да, понимаем, что такие интересы есть в связи с теми процессами, которые идут по делу ЮКОСа. Выглядят ли материалы достоверно? Я еще раз хочу сказать, да. Хочу ли я в это верить? Конечно, не хочу. Поэтому, поскольку есть существенные сомнения, я говорю, давайте подождем, пока что-то скажут правоохранители.

О реакции Невзлина на расследование

Мне было важно поговорить с Леонидом Борисовичем глаза в глаза. Это произошло. Я увидел его в менее возбужденном и нервном состоянии, чем я ожидал. Меня самого это несколько успокоило. Я ему задал прямой вопрос: «Какое ты касательство к этому имеешь?» Он мне сказал прямо: «Никаких заказов я не делал. Я буду сотрудничать со следственными органами. И я передам им всю информацию, которая содержится у меня на устройствах, носителях и так далее». Это меня несколько успокоило. Потому что Леонид Борисович мне по жизни в общем особо не врал.

Что, если обвинения ФБК подтвердятся?

Если бы такая ситуация произошла неважно с кем из моих друзей, ну мне было бы очень тяжело, прямо совсем тяжело. Бросил ли бы я при этом друга? Нет, не бросил бы. Носил бы передачи в тюрьму.

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Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Подробнее об обвинениях ФБК

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ