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Юрист Анатолий Блинов, которого арестовали в Польше по подозрению в организации нападения на политика Леонида Волкова, в с бывшим топ-менеджером ЮКОСа Леонидом Невзлиным обсуждал возможность публикации в латвийских СМИ заказных материалов, а также кампанию против бизнесмена и гражданина Латвии . Об этом рассказали в программе «De facto», которая выходит на Латвийском телевидении (LTV).

Так, в переписке упоминаются , которых Блинов называет владельцами издательства Rīgas Viļņi и «всей желтой прессы Латвии». В частности, в середине августа 2023 года Блинов пишет Невзлину, что собирается на встречу в зуме с Айей Шмидре, и спрашивает: «Мне кажется, еще рано обозначать вас как главного заинтересанта по Гусю (предположительно, речь идет о бизнесмене Владимире Гусинском, — прим. „Медузы“) и Авену, или я не прав?» На что Невзлин ему отвечает: «Ни в коем случае».

В начале сентября Невзлин интересуется у Блинова: «У вас есть [кто-то], кто разместит статью в Испании или Латвии, чтобы нас не было видно? Но чтоб заметили [статью]. За любой подписью, естественно, не подставляясь. Про Гуся и FBI, и Дерипаску». Через неделю Блинов сообщает, что «Латвия тоже хочет включиться в процесс журналистского расследования деятельности Г., в понедельник готовы дать корреспондента для контакта».

Далее из переписки следует, что Блинов связался с руководителем новостного отдела jauns.lv (входит в Rīgas Viļņi, — прим. «Медузы») Эдвином Ракицкисом, который пообещал постараться «написать про Дерипаску» и найти «правильный подход». 24 сентября Блинов просит у Невзлина деньги за свои услуги. Среди них он перечисляет: «Статья (не платили), от супруги Шмидре — жест доброй воли, корреспондент (статья двуязычная) — 1,5 тысячи». На следующий день юрист присылает бизнесмену ссылки на статью «Банковская карта, объединяющая ряд влиятельных россиян и олигарха Олега Дерипаску», которая в тот же день вышла на jauns.lv. В статье говорится о «попытках попавших под российских санкции олигархов „за кулисами“ задействовать любые рычаги, которые могли бы помочь обойти эти ограничения». «Начало положено», — комментирует ссылки Блинов.

Ракицкис подтвердил «De facto», что общался с собеседником по имени Анатолий, но ему неизвестно, как тот получил номер телефона сотрудника jauns.lv. По словам Ракицкиса, в редакцию поступило анонимное электронное письмо, которое и было использовано для публикации про Дерипаску. Петерис Шмидре заявил журналистам, что Блинова не помнит, а с Невзлиным у него никаких дел не было. Айя Шмидре также сказала, что не знает Блинова и никогда с ним не встречалась. «Переписка этих двух мне незнакомых лиц содержит ложную информацию», — заявила она.

Позже, в ноябре 2023-го, утверждают журналисты LTV, Блинов предложил подключить «группу Шмидре» к кампании против бизнесмена Петра Авена. В частности, в переписке обсуждается некая «дуэль на знание латышского, чтобы Авена гражданства лишить». Кроме того, Невзлин пересылает Блинову полученные от кого-то сообщения о том, что литовская компания IDS Borjomi нарушает санкции, поскольку среди ее акционеров — попавшие под западные ограничения сооснователи российской финансовой компании «Альфа-групп» Петр Авен и Михаил Фридман. Этот же источник сообщает, что «готовит заголовки» о том, что «„Боржоми“ спонсирует войну». При этом он же оговаривается: «Громко слишком, но де-факто и де-юре не поспоришь».

Вскоре Невзлин пересылает Блинову сообщение от «латвийских ребят» о том, что в прокуратуры Литвы и Латвии поданы заявления о нарушениях санкционного режима со стороны IDS Borjomi Europe. В Литве заявление подал владелец портала kompromat.lv Леонид Якобсон, а в Латвии — председатель правления Ассоциации русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) Дмитрий Саввин. Журналисты LTV нашли подтверждения этому в соцсетях Якобсона и Саввина.

Проанализировав переписку, а также деятельность Саввина, авторы программы «De facto» пришли к выводу, что гражданская инициатива активиста «была скоординирована с Невзлиным» или с кем-то из его сотрудников. Так, в одном из сообщений, которое Невзлин переслал Блинову от третьего неназванного собеседника, рассказывается о четырех видео, в которых этот собеседник вызывает Авена на публичную дискуссию на латышском языке. Автор сообщения при этом отмечает, что его ролики привлекли внимание некоторых латвийских политиков. «Это точно совпадает с содержанием [ролика], которое можно найти в соцсетях Саввина. Его видео пролайкали депутаты сейма Юрис Вилюмс и Артур Бутанс», — отмечают авторы программы «De facto». Другим доказательством скоординированной кампании против Авена журналисты считают информацию о том, что в 2023 году основанное Саввиным и Якобсоном общество Bonum Publicum получило пожертвования на 22 тысячи евро от литовского фонда Невзлина Cooperation for Democracy.

Якобсон отказался отвечать на вопросы «De facto». Саввин подтвердил, что выступает против Авена — но потому, что считает бизнесмена «представителем пятой колонны». Он отрицает общение с Невзлиным и утверждает, что не знал о пожертвованиях структуры бизнесмена в Bonum Publicum.

В своем репортаже «De facto» отмечает, что Авен еще до выхода расследования ФБК «знал, что против него выступает Невзлин». Директор благотворительного фонда Авена «Поколение» Игорь Басс заявил латвийским журналистам, что в июне 2024-го ему предлагали купить переписку Невзлина с Блиновым, но тот отказался.

Первой о том, что структурам Авена предлагали купить переписку, сообщила «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к фонду Aven Foundation. По словам одного из них, на встречу с сотрудниками бизнесмена приезжал Блинов и рассказывал, что «Невзлин заказал Волкова», а также «проплачивал весь негатив на Авена». «Я спросил, чего он хочет. Он сказал — денег. Я сказал, [что] денег нет, такими вещами мы не занимаемся, мы вне политики, и тем более компроматы не покупаем. Спасибо, до свидания», — рассказал источник «Медузы».

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Латвийские журналисты узнали, что к нападению на Леонида Волкова причастен бывший сотрудник Госполиции из Риги, помогавший юристу Анатолию Блинову По данным «Медузы», за три месяца до выхода расследования ФБК он связался с сотрудником Петра Авена на тему продажи переписки Блинова с Невзлиным

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Латвийские журналисты узнали, что к нападению на Леонида Волкова причастен бывший сотрудник Госполиции из Риги, помогавший юристу Анатолию Блинову По данным «Медузы», за три месяца до выхода расследования ФБК он связался с сотрудником Петра Авена на тему продажи переписки Блинова с Невзлиным

Кроме того, Блинов, как выяснили латвийские журналисты, путешествовал по Европе с помощью поддельного паспорта негражданина Латвии. Снимок документа юрист отправил Невзлину в переписке. Авторы «De facto» убедились, что данные в паспорте, за исключением фотографии, на которой изображен Блинов, принадлежат жителю Лиепаи Сергею Штурбе. Его неоднократно судили за кражи — только до 2018 года таких судебных решений было более 20. Штурба в беседе с «De facto» уверял, что не продавал свой паспорт. По его словам, у него регулярно крадут документы, в том числе за границей.

Штурба рассказал журналистам, что он две недели назад вышел на свободу после очередного приговора за кражи и оформил новый паспорт взамен пропавшего. По данным «De facto», Блинов использовал данные чужого паспорта, который, как утверждает Штурба, он потерял в декабре 2023 года. При этом заявление о потере паспорта он написал лишь в августе 2024-го, незадолго до выхода из тюрьмы. Это означает, что паспорт был аннулирован совсем недавно.