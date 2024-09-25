The Bell рассказал о биографии и бизнесе «решальщика» Андрея Матуса Этот человек передал ФБК компромат на Леонида Невзлина, которого соратники Навального обвинили в организации нападения на Леонида Волкова

ФБК

В середине сентября Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором обвинил бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина в организации нападений на политика Леонида Волкова, директора фонда Ивана Жданова и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Расследование основано на переписке Невзлина, которую ФБК предоставил Андрей Матус — в фонде его представили «решальщиком» со связями в органах. Невзлин назвал расследование ФБК «состряпанным в Москве сливом» и отверг обвинения. Защитники бизнесмена, в том числе его друг Михаил Ходорковский, предполагают, что слитая переписка может быть провокацией российских спецслужб. Основанием для таких предположений стал в том числе источник переписки — Матус, о котором до сих пор практически ничего не было известно. Издание The Bell изучило биографию и бизнес Андрея Матуса, а также с ним самим. «Медуза» пересказывает главное из этого материала.

Андрею Матусу 39 лет. Он родился в Армавире, в разное время жил в Сочи, Анапе и Краснодаре. В 2004 году Матус получил первую судимость, но в связи с чем — неизвестно. В 2016 году он не занимал официальных должностей в российских компаниях и не имел долей в бизнесе, но ездил на автомобиле Bentley Continental.

По словам самого Матуса, до 2019 года его единственным местом работы была фирма «Гурман». Компания была зарегистрирована в Анапе на его родственниц, производила мясные консервы и участвовала в тендерах береговой охраны ФСБ. При этом выручка «Гурмана» в разные годы была нулевой. В 2019-м компанию ликвидировали по решению Федеральной налоговой службы.

Матус отрицает, что работал с госзакупками. Он утверждает, что лишь сдавал в аренду помещения мясного цеха. «Моим местом трудоустройства была компания „Гурман“, мой мясной комбинат. Я оформлял часть бизнеса на родственников, но они никогда в нем не участвовали. Да, в бухотчетности компании выручка не отражалась, но так устроен российский бизнес, а вы задаете вопросы, на которые сами знаете ответ», — сообщил он The Bell

Знакомый Матуса заявил, что на самом деле тот продавал краснодарским чиновникам и бизнесменам услуги решальщика: узнавал у силовиков стоимость урегулирования какой-либо проблемы, добавлял к ней 25% и становился посредником. Проблемы у Матуса, рассказал собеседник издания, начались, когда он попытался выйти на федеральный уровень, представляя интересы заказчиков из центра в регионе. Источник утверждает, что Матус «пытался водить за нос» и своих местных «кураторов», и федеральных — обещал заказчикам одно, просил у силовиков другое и недоговаривал о доле, которую себе оставляет.

Матуса обвинили в мошенничестве, после того как он пообещал помочь заместителю главы муниципалитета Анапы Светлане Яровой закрыть уголовное дело о превышении полномочий в обмен на 37 миллионов рублей. Яровая передала Матусу деньги, но тот проблему не решил. В 2018 году его приговорили к пяти годам колонии строгого режима, но уже в 2019-м он освободился условно-досрочно. «Да, я смошенничал, все деньги вернул, считаю, что вину искупил», — прокомментировал приговор Матус.

В 2022 году Матус, с его слов, уехал в Турцию, где открыл компанию и ресторан. В 2023-м он вернулся в Россию в связи с работой на Леонида Невзлина. С бизнесменом, по его словам, он познакомился через редакцию связанного с Михаилом Ходорковским «МБХ Медиа». Другой медиапроект Ходорковского Центр «Досье» сообщал, что Матус помогал нескольким расследовательским командам, включая «МБХ Медиа», в качестве информатора.

В разговоре с The Bell Матус также рассказал новую версию о том, как получил компромат на Невзлина:

В марте на меня вышел Блинов и рассказал, что работает напрямую на Невзлина и располагает такими материалами, я ничего об этом не знал. Позвонил Невзлину, он изменился в голосе, сказал встретиться, не принимать никаких решений и потом с ним обсудить. Через несколько дней приехал представитель Блинова. У меня глаза вылезли на лоб, у Блинова было что-то типа своей «Убей-бригады», которая выполняла подобные заказы. В общем, представитель Блинова привез телефоны, и я забрал их на проверку, а потом просто отказался возвращать и платить деньги, вот так легко все получилось, я сам удивился.

Матус утверждает, что предлагал эту информацию только ФБК. Когда те стали «затягивать» с публикацией, он отнес материалы в полицию, которая, как он предполагает, могла их RT.

Подробнее о роли Матуса в расследовании

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Подробнее о роли Матуса в расследовании

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

Связями в силовых структурах Матус может быть обязан отцу — Дмитрию Матусу, говорится в статье. Тот работал в структуре РЖД в Сочи, а также вместе с партнерами основал компанию «Элмастрой-сервис». Фирма подавала заявки на госзаказы по ремонту, уборке и химчистке сочинского погрануправления ФСБ и кремлевского санатория «Сочи». В 2014 году отец Матуса возглавил компанию, которая обслуживала принадлежащий Олегу Дерипаске курорт «Имеретинский». Его часто посещали высокопоставленные чиновники и силовики, а Дмитрий Матус многих из них встречал лично, рассказал один из источников The Bell. Сейчас Матус-старший руководит компаниями, входящими в группу «Парк-отель Бурдугуз». По данным The Bell, группой владеет связанная с Дерипаской En+ Group.

Какое-то время связями отца пользовался и Андрей Матус, но затем они поссорились, утверждает собеседник издания. Андрей Матус заявил журналистам, что никогда не пересекался с отцом по работе, поскольку отец всю жизнь работает в найме, а он — «сам на себя». Он также отрицает, что связан с ФСБ: «Я не общаюсь ни с какими службами ФСБ. Меня в стране не было четыре года, до этого я сидел. Я даже не знаю, кто там сейчас работает».

Матус утверждает, что последние три года работал на Невзлина. Свое решение передать ФБК компромат на работодателя он объяснил The Bell альтруистическими соображениями — «потому что бить женщин с колясками — это, на мой взгляд, уже слишком». Сейчас Матус, по данным The Bell, находится в Москве.