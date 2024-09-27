Латвийские журналисты узнали, что к нападению на Леонида Волкова причастен бывший сотрудник Госполиции из Риги, помогавший юристу Анатолию Блинову По данным «Медузы», за три месяца до выхода расследования ФБК он связался с сотрудником Петра Авена на тему продажи переписки Блинова с Невзлиным

Команда Навального / AP / Scanpix / LETA

У предполагаемого организатора нападения на Леонида Волкова Анатолия Блинова, задержанного в Польше, был помощник в Риге по имени Дмитрий Челебий, выяснила латвийская газета Diena.

Diena со ссылкой на источники пишет, что Челебий — бывший сотрудник Государственной полиции Латвии и «решальщик», имевший связи с ФСБ. Один из источников газеты, знакомый лично и с Челебием, и с Блиновым, говорит, что контакты Челебия с российскими спецслужбами «не вызывают никаких сомнений», но считает, что провокатором ФСБ он в этой истории не был. «Я бы скорее поверил в версию, что его интересовали деньги. Хотя утверждать этого я не могу, с равным успехом может быть как одно, так и другое», — отмечает собеседник журналистов Diena.

По информации издания, Челебий связан с несколькими бизнесами, в частности, со строительством яхт в порту Риги. Газета напоминает, что в переписке с бывшим топ-менеджером ЮКОСа Леонидом Невзлиным, которого ФБК называет заказчиком нападения, Блинов просил у него 12 тысяч евро на «аренду двух корабликов из области и из Риги плюс топливо», чтобы, как утверждает команда Навального, вывезти Волкова в Россию и передать его спецслужбам.

Источники Diena говорят, что Челебий находится в России (вероятнее всего, в Москве), однако, как рассказал один из собеседников издания, в конце лета 2024 года Челебий был в Латвии и «проявлял активность» в вопросах, «связанных с расследованием ФБК».

В начале июня Челебий связался с одним из сотрудников благотворительного фонда бизнесмена Петра Авена Aven Foundation и предложил ему информацию, касающуюся, в том числе, организации нападения на Волкова, рассказали два источника «Медузы», близкие к фонду.

«Челебий позвонил мне и предложил встретиться с . Я спросил, зачем — он сказал, что у него важная информация для Петра [Авена]», — рассказывает один из источников «Медузы». По его словам, «адвокатом Березовского» был Блинов, с которым они встречались в Юрмале. «Он мне рассказал, что Невзлин заказал Волкова, , которую избили в Аргентине, что он проплачивал весь негатив на Авена. Я спросил, чего он хочет. Он сказал — денег. Я сказал, [что] денег нет, такими вещами мы не занимаемся, мы вне политики, и, тем более, компроматы не покупаем. Спасибо, до свидания», — говорит источник «Медузы», близкий к фонду.

В начале марта 2023 года бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал коллективное письмо, адресованное Еврокомиссии, с просьбой снять санкции с совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Под письмом стояла в том числе подпись Леонида Волкова, который на тот момент занимал пост председателя правления Международного фонда борьбы с коррупцией. При этом ранее ФБК внес Авена в свой «список коррупционеров и разжигателей войны». После публикации письма Волков объявил, что «берет паузу в своей публичной общественно-политической деятельности» и работе в ФБК. Санкции с Авена до сих пор так и не сняты.

Расследование ФБК основано на переписке Блинова с Невзлиным, которую фонду предоставил человек, представившийся как Андрей Матус. ФБК называет его «решальщиком» — человеком со связями в органах, который готов «решать вопросы» за деньги. В переписке обсуждались планы похитить Волкова в Литве, а когда это не удалось — избить его. Кроме того, Невзлин, как утверждают в ФБК, был организатором еще двух нападений — на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову и на директора ФБК Ивана Жданова, приехавшего в Женеву, чтобы открыть там инсталляцию ШИЗО.

расследование о нападении на волкова

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

расследование о нападении на волкова

Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе (его избили молотком) заказал бизнесмен Леонид Невзлин Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ

В расследовании ФБК также неоднократно упоминается бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, который в течение многих лет поддерживает с Невзлиным близкие отношения. После выхода расследования представители команды Навального обвинили Ходорковского в том, что он знал о готовящемся нападении и ничего не предпринял.

Сам Ходорковский вначале ограничился коротким комментарием, в котором заявил, что ему неизвестна никакая информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову «за пределами того, что публиковалось в открытых источниках». Затем он заявил, что получил сообщение о возможном преступлении Невзлина 29 июня 2024 года и его команда предложила информатору сообщить о преступлении в полицию.

26 сентября Ходорковский дал большое интервью журналисту Александру Плющеву, в котором рассказал, что 29 июня с основанным им расследовательским изданием «Досье» связался аноним, который пообещал предоставить информацию о нападении на Волкова и Петрачкову и об атаках на инсталляции ШИЗО в нескольких европейских городах. По словам Ходорковского, собеседник показал журналистам скриншоты той же переписки, на которой основано расследование ФБК. Те попросили у него уточнений, после чего «контакт с ним на некоторое время прервался».

Ходорковский говорит, что, узнав об этом, позвонил Невзлину, и тот ответил ему, что не имеет к этому никакого отношения. После этого центр «Досье» действовал «по процедуре», как говорит Ходорковский, и передал информацию правоохранительным органам Литвы. На вопрос, почему Ходорковский не предупредил ФБК, он пояснил, что с командой Навального у него «непростые отношения» и связаться с ними он не пытался, поскольку допускал, что аноним мог быть частью «провокации, организованной ФБК».

19 сентября стало известно, что Анатолия Блинова арестовали в Польше по обвинению в организации избиения Леонида Волкова. По данным польской прокуратуры, это произошло 13 сентября — на следующий день после выхода расследования ФБК. Под стражей Блинов пробудет три месяца, в отношении него ведется расследование.

Интервью Ходорковского

Ходорковский рассказал, что прямо спросил Невзлина, причастен ли он к нападению на Леонида Волкова По словам Ходорковского, Невзлин ответил: «Никаких заказов я не делал. Я буду сотрудничать со следствием»

Интервью Ходорковского

Ходорковский рассказал, что прямо спросил Невзлина, причастен ли он к нападению на Леонида Волкова По словам Ходорковского, Невзлин ответил: «Никаких заказов я не делал. Я буду сотрудничать со следствием»