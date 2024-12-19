Суд в Варшаве решил отпустить под залог юриста Анатолия Блинова, подозреваемого в нападении на Волкова
Окружной суд Варшавы на заседании 10 декабря решил отпустить под залог россиянина Анатолия Блинова, который находится под стражей по делу о нападении на политика Леонида Волкова. Об этом 19 декабря сообщил «Медиазоне» адвокат Блинова Богумил Зигмонт.
Решение суда оспорила прокуратура, поэтому до заседания апелляционной инстанции Блинов остается под арестом. Дата заседания пока не назначена.
Адвокат не уточнил размер залога. Он также не стал отвечать на вопрос о том, признал ли Блинов вину.
«Медиазона» направила запрос в суд, но на момент публикации там не ответили.
Анатолий Блинов, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией, организовал нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года по поручению бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. Сам Невзлин отрицал, что причастен к покушению на Волкова, и обвинял Блинова в провокации.
Прокуратура Польши сообщила, что Блинова задержали в сентябре в рамках расследования нападений на Волкова и других российских оппозиционеров за рубежом. Вместе с Блиновым обвиняемыми по делу проходят восемь человек. Под арестом находятся Блинов и белорус Виктор Павелка, остальные фигуранты, граждане Польши, находятся на свободе.
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