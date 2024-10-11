В Польше отпустили из-под стражи двоих подозреваемых в нападении на Леонида Волкова. Кто внес за них залог, неизвестно

В Польше отпустили под залог Максимилиана К. и Игоря Ц., подозреваемых в нападении на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года, сообщило «Агентство» со ссылкой на польскую прокуратуру.

9 октября суд в Польше постановил, что двое подозреваемых в нападении на Волкова могут из-под стражи выйти под залог в 50 тысяч злотых (12 700 долларов). Прокуратура не смогла опротестовать это решение. 11 октября залог был внесен и подозреваемых отпустили, запретив им покидать Польшу и контактировать с другими фигурантами дела.

Волков назвал полные имена подозреваемых, вышедших под залог, — это Максимилиан Крол и Игорь Цихорский. Политик называет их «качками». Как ранее сообщала Gazeta Wyborcza, Крол — боец ММА и фанат варшавского футбольного клуба «Легия».

«Но хотелось бы, конечно, знать, кто за них заплатил этот залог. 50 тысяч злотых (12,5 тысячи евро) не огромные деньги, но Крол и Цихорский не выглядят людьми, которые так запросто готовы с ними расстаться», — добавил политик.

На Леонида Волкова напали 12 марта возле его дома в Вильнюсе. После нападения политика увезли в больницу с переломом руки и множественными ушибами.

В сентябре ФБК выпустил расследование, в котором утверждается, что нападение на Волкова заказал бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин, а организовал юрист Анатолий Блинов. По информации фонда, они также причастны к нападениям на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине и на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве.

Прокуратура Польши сообщала, что по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом проходят восемь человек. Среди подозреваемых шесть поляков, один белорус и один россиянин — Блинов. При этом арестованы были всего четыре человека, включая Блинова, Максимилиана Крола и Игоря Цихорского.