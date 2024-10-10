Суд в Польше согласился отпустить под залог двоих подозреваемых в нападении на Леонида Волкова

Суд в Польше постановил, что двое подозреваемых в нападении на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе могут быть освобождены под залог, пишет Reuters со ссылкой на адвоката.

«Каждый должен внести залог в размере 50 тысяч злотых (12 700 долларов) в течение недели. Если они заплатят, их отпустят, если не заплатят, их не отпустят», — сказал адвокат одного из подозреваемых Петр Яшке.

По его словам, подозреваемые могут подать ходатайство о продлении срока выплаты залога до 16 октября.

На Леонида Волкова напали 12 марта возле его дома в Вильнюсе. Когда он подъехал к дому на машине, на него набросился мужчина, распыливший слезоточивый газ и начавший бить Волкова молотком. После нападения Волкова увезли в больницу с переломом руки и множественными ушибами ноги.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании троих подозреваемых — белоруса, который организовал нападение, и двух исполнителей — граждан Польши, связанных с «кругами футбольных фанатов ультрас». В июне суд отказался экстрадировать задержанных поляков в Литву, поскольку в их отношении проводится «более масштабное» разбирательство.

В сентябре ФБК выпустил расследование, в котором утверждается, что нападение на Волкова заказал бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин. Также Невзлин, по версии ФБК, организовал нападения на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине и на директора ФБК Ивана Жданова, который открывал в Женеве инсталляцию ШИЗО.

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