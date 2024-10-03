Ходорковский заявил, что дал показания прокуратуре Польши по делу о нападении на Волкова

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский сообщил, что дал показания прокуратуре Польши по делу о нападении на соратника Алексея Навального Леонида Волкова.

«Я в польской прокуратуре свои показания под протокол дал, переписку „Досье“ с анонимом — тоже», — заявил Ходорковский в телеграм-канале 3 октября.

Когда прокуратура Польши опросила бизнесмена, неизвестно. Ходорковский сообщил 29 сентября, что приехал в Польшу и рассчитывает «встретиться с польскими правоохранителями и непосредственно предоставить им всю информацию по делу о нападениях».

Ходорковский ранее заявил, что основанный им центр «Досье» 29 июня получил сообщение от анонимного информатора о том, что Леонид Невзлин, друг и бизнес-партнер Ходорковского, может быть причастен к нападению на Леонида Волкова и другим нападениям. «В ходе переписки Центр „Досье“ не смог получить свидетельства, которые соответствовали бы минимальным представлениям о достоверности», — говорил ранее Ходорковский.

Председатель Международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих заявила в сентябре, что Ходорковский знал о том, что Невзлин был заказчиком покушения на Волкова, но «ничего не сделал». Ходорковский в ответ заявил, что ФБК ведет кампанию по его дискредитации.

Соратники Алексея Навального 12 сентября обвинили Леонида Невзлина в том, что он заказал покушение на Леонида Волкова в Вильнюсе, а также причастен к нападениям на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

ФБК выстроил свои доказательства на основе электронной переписки, которую Невзлин якобы вел с юристом Анатолием Блиновым, которого ФБК считает организатором нападений. Фонд получил переписку от «решальщика» Андрея Матуса, которого связывают с ФСБ (сам Матус это отрицает). Невзлин заявил, что непричастен к нападению на Волкова, он обвинил Блинова в провокации.

После выхода расследования прокуратура Польши сообщила, что Анатолий Блинов арестован по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом, в том числе на Волкова. Всего по делу в качестве подозреваемых проходят восемь человек — Блинов, шесть граждан Польши и один гражданин Беларуси. По данным «Сирены», издания соратников Навального, расследование дела о нападении на Волкова передали польской контрразведке.

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