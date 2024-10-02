Расследование дела о нападении на Леонида Волкова передали польской контрразведке

Дело о нападении на политика Леонида Волкова в Вильнюсе передали в департамент контрразведки ABW (Агентство внутренней безопасности) Польши, сообщило издание соратников Алексея Навального «Сирена».

О передаче дела Центральное бюро следственной полиции Польши уведомило в письме на имя Волкова. Пресс-служба Агентства внутренней безопасности также сообщила соратникам Навального, что «проводимые мероприятия направлены на проверку различных следственных версий с целью установления реальных зачинщиков событий».

«Это означает, что предмет расследования включает в себя не только преступления против личности (причинение вреда здоровью, нападение по политическим мотивам), но и возможную деятельность иностранных спецслужб. Например, из нашего расследования следует, что похищение Леонида Волкова готовилось в сговоре с ФСБ. Точную конкретику по таким делам не сообщают в интересах следствия», — прокомментировал передачу дела глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

На Леонида Волкова напали у его дома в Вильнюсе в марте. В сентябре Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждается, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заказал покушение на Волкова, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

Расследование основано на переписке Невзлина с юристом Анатолием Блиновым, которого ФБК считает организатором нападений. Невзлин заявил, что непричастен к нападению на Волкова. Он обвинил Блинова в провокации.

После выхода расследования прокуратура Польши сообщила, что Блинов арестован по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом, в том числе на Волкова. Всего подозреваемыми по делу проходят восемь человек — Блинов, шесть поляков и один белорус.