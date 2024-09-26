Крупные библиотеки Петербурга перестали выдавать книги Бориса Акунина

Российская национальная библиотека ( ) и Центральная библиотека имени Лермонтова в Петербурге отказались выдавать читателям книги писателя Бориса Акунина. Об этом 26 сентября сообщили «Важные истории», ссылаясь на посетительницу библиотек.

Собеседница издания рассказала, что пыталась получить в РНБ несколько книг из серии «История Российского государства», но в библиотеке заявили, что «все под авторством Бориса Акунина недоступно для читателей».

В библиотеке имени Лермонтова, куда обратилась читательница, сказали, что серия «История Российского государства» «изъята из библиотек». При этом другие книги Акунина, как уточнили в библиотеке, доступны по запросу.

Журналистка «Важных историй» обратилась в РНБ под видом читательницы, ей сообщили, что книги Акунина перестали выдавать после того, как писателя объявили «экстремистом» в декабре 2023 года. В онлайн-каталоге РНБ большинство произведений Акунина, в том числе книги о сыщике Эрасте Фандорине, получили пометку «недоступно». В библиотеке имени Лермонтова подтвердили, что не могут выдать «Историю Российского государства».

В обоих библиотеках не ответили на запросы издания.

Как отмечают «Важные истории», объявление автора «экстремистом» не приводит к автоматическому запрету на распространение его произведений — для этого их нужно включить в список экстремистских материалов. В соответствующем реестре нет книг Акунина.

Борис Акунин, много лет живущий за пределами России, публично выступил против вторжения российских войск в Украину. В декабре 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело по статьям об «оправдании терроризма» и о «фейках» об армии. МВД объявило его в розыск, писателя заочно арестовали, а также наложили арест на российский счет его жены. Росфинмониторинг в декабре внес Акунина в список террористов и экстремистов как «причастного к терроризму». Минюст РФ в январе 2024 года объявил Бориса Акунина «иностранным агентом».

На фоне уголовного преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Бориса Акунина, а крупные книжные магазины перестали продавать его произведения. Акунин объявил, что будет издавать книги самостоятельно.

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