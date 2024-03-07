Борис Акунин будет издавать книги самостоятельно. Сначала выйдет 10-й том «Истории российского государства»

Писатель Борис Акунин заявил, что начнет самостоятельно выпускать свои книги в бумажном формате через сайт BAbook (Библиотека Бориса Акунина).

«BAbook доэволюционировал до стадии выпуска бумажных книг. Раз они у меня больше не выходят в РФ, значит, будем выпускать их на территории свободы», — сообщил писатель в соцсетях.

Первой книгой, которое выпустит издательство Акунина в конце апреля, станет 10-й том «Истории российского государства». Он охватывает годы с 1917-го по 1953-й и имеет подзаголовок «Разрушение и воскрешение империи». Книга будет доступна в бумажном, электронном и аудио-форматах.

Писатель уточнил, что его книги можно будет заказать из любой страны, «кроме той, которая запретила мои книги». В бумажном виде книги не смогут получить жители России и Беларуси.

Борис Акунин, много лет живущий за пределами России, публично выступил против вторжения войск РФ в Украину. В декабре 2023 года в отношении писателя возбудили уголовное дело, Акунина внесли в список террористов и экстремистов, а также объявили «иностранным агентом». В начале февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя.

На фоне уголовного преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины приостановили продажи его произведений.

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