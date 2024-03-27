«Медиазона»: машину предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» остановили задолго до того, как появились сообщения об их задержании

Белый автомобиль Renault, на котором, как предполагается, подозреваемые в совершении уехали после нападения, остановили около полуночи 23 марта. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на данные камер контроля скорости.

Журналисты обнаружили, что в сервисах оплаты штрафов за превышение скорости появилось новое постановление против водителя машины, на которой передвигались подозреваемые.

Так, выяснилось, что в день теракта — 22 марта — в 23:07 автомобиль находился в районе села Ясенок на юге Калужской области и ехал на юго-запад со скоростью 138 километров в час. Как отмечает «Медиазона», до , где, согласно видео ФСБ, подозреваемых остановили, оставалось 100 километров и около часа пути.

«Это означает, что террористов остановили задолго до того, как появились первые неофициальные сообщения об их задержании. Кремль подтвердил эту информацию только около 11 утра», — пишет издание.

Накануне «Важные истории» писали, что белый автомобиль Renault, на котором из «Крокус Сити Холла» уехали подозреваемые в нападении, не менее шести раз нарушил скоростной режим. «Медиазона» отмечала, что спустя час после теракта — в 21:29 — он был в Калужской области.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ФСБ заявила о задержании 11 человек по делу о теракте. 24 марта суд арестовал четверых предполагаемых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. На следующий день были арестованы братья Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил, которых подозревают в пособничестве террористам. По версии следствия, Исломовы предоставили террористам квартиру для проживания, автомобиль и перевозили их деньги. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела — Алишера Касимова, который сдал квартиру одному из предполагаемых террористов.