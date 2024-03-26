Машина предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» попала на дорожные камеры. Спустя час после нападения они были в Калужской области

Автомобиль Renault белого цвета с госномером «Т 668 УМ 69», на котором, предположительно, исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» передвигались после нападения, вечером 22 марта не менее шести раз нарушил скоростной режим. Это следует из данных дорожных камер, зафиксировавших превышение скорости, сообщают «Важные истории», ссылаясь на материалы сервиса «ОплатаГИБДД.рф».

Согласно этой информации, автомобиль нарушил скорость дорожного движения на трассе М-3 «Украина» на 45, 46, 49, 73, 81 и 108 километрах.

Автомобиль отъехал от «Крокуса» в Красногорске Московской области примерно в 20:15. Первый раз камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение скорости в 20:43, в последний — в 21:29. Как отмечает «Медиазона», в 21:29 машина находилась в районе Обнинска на севере Калужской области, недалеко от границы с Подмосковьем.

Судя по скриншотам «Важных историй», в большинстве случаев, зафиксированных камерами наблюдения, автомобиль ехал со скоростью больше 100 километров час (максимальная в 21:08 — 141 километр в час).

Как указывает издание, первые сообщения о том, что предполагаемые террористы скрылись на белом седане, появились в СМИ в 22:51.

Более свежих штрафов в системе «ОплатаГИБДД.рф» нет. Как предполагает «Медиазона», это может говорить о том, что штрафы не внесены в систему, или что преступники сбавили скорость и камеры перестали фиксировать нарушения.

По официальной версии, правоохранительные органы остановили автомобиль в Карачевском районе Брянской области на 376 километре трассы «М-3» (в 140 километрах от границы с Украиной) в ночь на 23 марта. Почему сотрудники ДПС не остановили автомобиль за превышение скорости раньше, неясно.

После нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» ФСБ объявила, что задержала по делу о теракте 11 человек, в том числе четверых исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. Их арестовали 24 марта. На следующий день суд санкционировал арест братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила, которых подозревают в пособничестве, 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела Алишера Касимова, который сдал квартиру одному из предполагаемых террористов.

По последней официальной информации, при теракте в «Крокусе» погибли 139 человек (известны имена 120 из них), ранения получили 182 человека.

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