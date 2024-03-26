МЧС опубликовало новый список погибших в «Крокус Сити Холле». Теперь в нем 120 имен

МЧС России опубликовало предварительный список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. По состоянию на 20:00 мск 26 марта в списке, подготовленном по данным Минздрава России, перечислены имена 120 человек.

1 Абдулова Татьяна Анатольевна 2 Агапова Людмила Сергеевна 3 Альмухаметов Илья Игоревич 4 Амченцев Игорь Николаевич 5 Аредов Александр Альбертович 6 Баклемышев Александр Борисович 7 Берневик Жанна Александровна 8 Беспалая Юлия Валерьевна 9 Бойко Татьяна Сергеевна 10 Бондарь Наталья Владимировна 11 Бондарь Светлана Владимировна 12 Быков Сергей Алексеевич 13 Веденеева Ирина Владимировна 14 Вербенин Максим Александрович 15 Виноградова Ольга Александровна 16 Волков Алексей Вячеславович 17 Волков Михаил Александрович 18 Волкова Анна Владимировна 19 Гайкович Александр Владимирович 20 Гайкович Светлана Анитовна 21 Гарина Ольга Владимировна 22 Герасимов Александр Сергеевич 23 Глезер Татьяна Викторовна 24 Громов Вадим Кириллович 25 Гулжигит Кызы Маиза 26 Гусейнов Вугер Ферод Оглы 27 Долина Георгий Дмитриевич 28 Долина Илона Валерьевна 29 Долина Мария Дмитриевна 30 Дорофеев Павел Николаевич 31 Дорофеева Екатерина Геннадьевна 32 Ежова Ирина Петровна 33 Еленич Андрей Алексеевич 34 Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна 35 Жусупова Эдита Бакытбековна 36 Зайцев Алексей Александрович 37 Зудина Наталья Николаевна 38 Иванова Инна Анатольевна 39 Измайлов Дмитрий Юрьевич 40 Исраелян Лилит Халитовна 41 Кадышева Мария Сергеевна 42 Казаков Дмитрий Николаевич 43 Карпова Ульяна Владимировна 44 Ким Яна Юрьевна 45 Климов Александр Анатольевич 46 Коваленкова Яна Юрьевна 47 Костюченко Кристина Игоревна 48 Костюченко Павел Николаевич 49 Кохаева Татьяна Анатольевна 50 Кулик Вадим Александрович 51 Кушнер Екатерина Геннадьевна 52 Ладейщикова Виктория Владимировна 53 Лаптев Сергей Михайлович 54 Мажорова Ольга Валерьевна 55 Макарская Анна Александровна 56 Макарская Татьяна Александровна 57 Максюшин Родион Анатольевич 58 Манюрова Альбина Маратовна 59 Масленикова Ирина Ивановна 60 Мирошниченко Андрей Николаевич 61 Морякина Светлана Вячеславовна 62 Мухамеджанов Павел Экрамович 63 Нерета Диана Владимировна 64 Николаенков Валентин Викторович 65 Новоселова Екатерина Павловна 66 Окишев Павел Сергеевич 67 Окишева Ирина Александровна 68 Павловский Олег Юрьевич 69 Павлютенков Михаил Григорьевич 70 Пивоварова Татьяна Владимировна 71 Пихновская Татьяна Борисовна 72 Погодаева Яна Олеговна 73 Попов Дмитрий Сергеевич 74 Попова Екатерина Владимировна 75 Репина Татьяна Алексеевна 76 Роганов Арсений Романович 77 Рудницкий Алексей Евгеньевич 78 Сельдева Ольга Сергеевна 79 Семенов Александр Александрович 80 Смазнов Владимир Викторович 81 Смоляков Егор Андреевич 82 Смыслов Дмитрий Николаевич 83 Смыслова Ирина Владимировна 84 Содрицов Владислав Ярославович 85 Содрицов Ярослав Николаевич 86 Содрицова Ирина Евгеньевна 87 Соколов Роман Владимирович 88 Старикова Эллина Олеговна 89 Степанова Анастасия Юрьевна 90 Супрун Владимир Николаевич 91 Сыропятов Андрей Владимирович 92 Талецкий Константин Сергеевич 93 Тарасов Михаил Александрович 94 Тверитин Алексей Юрьевич 95 Терешко Николай Анатольевич 96 Титишов Андрей Дмитриевич 97 Ткачев Андрей Вячеславович 98 Топоев Андрей Федосеевич 99 Топоева Ольга Вячеславовна 100 Трунтова Любовь Александровна 101 Умерова Татьяна Анитовна 102 Усачева Ирина Викторовна 103 Уткина Вероника Марковна 104 Федорова Татьяна Владимировна 105 Фигурин Игорь Евгеньевич 106 Фигурина Анна Александровна 107 Фигурина Злата Игоревна 108 Фирсова Ирина Александровна 109 Ченгаева Виктория Анатольевна 110 Черников Константин Сергеевич 111 Черникова Наталья Петровна 112 Чернов Денис Леонидович 113 Чечина Юлия Евгеньевна 114 Чумаков Анатолий Александрович 115 Чумакова Наталья Александровна 116 Шалаев Артем Юрьевич 117 Шершнев Дмитрий Валентинович 118 Шеханов Алексей Сергеевич 119 Шкундина Светлана Анатольевна 120 Щербакова Ирина Эмзаровна

В МЧС отметили, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

По последним официальным данным, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек и 182 человека получили ранения.

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