В Москве после похорон Навального задержали зампреда московского «Яблока» Андрея Морева

Заместителя председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрея Морева задержали в московском метро после участия в похоронах Алексея Навального. Об этом он сам сообщил «ОВД-Инфо».

По словам Морева, полиция забрала его вместе с коллегой из вагона на станции «Марьино». «Пока ничего не вменяют, ориентировка», — сказал политик телеграм-каналу «Можем объяснить».

Еще о двух задержанных в районе Борисовского кладбища со ссылкой на очевидцев сообщили журналист Александр Плющев и телеграм-канал «Автозак Live». Так, по данным канала, полицейские задержали мужчину в «бежевой куртке» после того, как он выкрикнул «кто убил Навального?».

Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком к церкви, где проходило его отпевание, и к кладбищу пришли тысячи людей. Они скандировали лозунги: «Навальный, Навальный!», «Путин— убийца!» ,«Нет войне!», «Свобода политзаключенным!», «Россия будет свободной».

«Медиазона» сообщила, что в толпе скорбящих заметили мужчин в гражданской одежде, которые «заводят разговор», что «нужно идти на Кремль». Журналисты RusNews утверждают, что сотрудники центра «Э» снимали лица людей, пришедших проститься с Навальным.

В день похорон Навального акции памяти прошли в нескольких городах России. Люди приносили цветы и свечи к памятникам жертвам политических репрессий. В Новосибирске на акции памяти Навального, по данным «Сибирьмедиа», задержали 18 человек, в том числе депутата городского совета Антона Картавина. В Екатеринбурге задержали не менее 10 человек, сообщил главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников.