В регионах России в день похорон Навального полиция дежурит у памятников жертвам политических репрессий. В Воронеже задержали ехавших на похороны активистов

В нескольких регионах в день похорон Алексея Навального полиция дежурит у памятников жертвам политических репрессий, куда люди приносили цветы и свечи в память о политике, а коммунальные службы зачищают мемориалы.

Во Владивостоке, как пишет RusNews, доступ к памятному знаку «Каменная свеча» в сквере «Веры и надежды» оградили строители под предлогом ремонта. Местные жители рассказали, что коммунальные службы сразу убирают принесенные в память о Навальном цветы. По словам одной из очевидиц, в сквере к ней подошла полиция и потребовала показать документы.

Кроме того, администрация Владивостока отказалась согласовывать митинг памяти Бориса Немцова и жертв политических репрессий 1 марта, обосновав отказ уборкой парка Победы, где организаторы хотели провести акцию, и тем, что в заявке не указаны меры «санитарного обслуживания», пишет «Медиазона».

В Томске у памятника жертвам политического террора «Камень Скорби», к которому люди приносили цветы в память о Навальном, дежурят полицейские, пишет ТВ2. «Двое стоят около мемориала, еще трое сидят в автомобиле без опознавательных знаков на заднем дворе музея «Следственная тюрьма НКВД», — рассказали читатели ТВ2.

В Абакане полиция также дежурит у памятника жертвам политических репрессий, пишет «Сибирский экспресс». Читатель рассказал изданию, что накануне на земле лежали сброшенные с постамента цветы, к утру мемориал зачистили.

В центре Читы читатели «7×7» заметили автозаки возле здания правительства Забайкальского края. Также автозаки стоят напротив памятника жертвам политических репрессий у кафедрального собора Казанской иконы Божьей Матери.

В Воронеже на выезде из города сотрудники полиции задержали автомобиль, в котором ехали координатор местного штаба Бориса Надеждина Павел Сычев и еще трое человек. По данным телеграм-канала SotaVision, они ехали в Москву на похороны Навального. После этого, как сообщает «7×7» со ссылкой на бывшего главу воронежского штаба Навального Евгения Карпова, по пути на похороны Навального задержали еще четверых — Александра Князева, его девушку, Павла Беляева и члена штаба Бориса Надеждина Илью, фамилия которого неизвестна.

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Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»

как проходят похороны алексея навального

Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»