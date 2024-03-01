Координатора штаба Надеждина и еще троих человек задержали на выезде из Воронежа. По данным SOTAvision, они ехали на похороны Навального

На выезде из Воронежа сотрудники полиции остановили автомобиль и задержали находившихся в нем координатора местного штаба Бориса Надеждина Павла Сычева, а также еще троих человек, сообщает «ОВД-Инфо».

По информации правозащитников, задержанных доставили в отдел полиции по району Рамонский, связи с ними нет.

Телеграм-канал SOTAvision передает, что задержанные ехали в Москву на похороны Алексея Навального.

В российских городах в день похорон политика, сообщает издание «7×7», началось возложение цветов в память о Навальном. Во Владивостоке мемориал жертвам политических репрессий оградили для ремонта. Из-за этого жители начали приносить цветы в сквер «Веры и надежды».

Сотрудники городских служб убирают принесенные цветы, а полицейские проверяют у пришедших документы.

Похороны Алексея Навального состоятся днем 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Перед этим в храме «Утоли моя печали» пройдет отпевание политика. От метро «Марьино» до церкви и кладбища выставили коридор из металлических ограждений. У храма дежурят полицейские. Находящиеся там журналисты сообщали, что в окрестностях церкви есть проблемы с мобильным интернетом.

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