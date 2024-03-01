От метро «Марьино» до кладбища, где похоронят Навального, выставили коридор из ограждений. В районе храма «Утоли моя печали» интернет работает с перебоями

На пути от метро «Марьино» до храма «Утоли моя печали» и Борисовского кладбища, где 1 марта пройдут прощание и похороны Алексея Навального, выставили коридор из металлических ограждений, сообщает корреспондент «Медиазоны» с места событий.

На расположенном рядом Братеевском мосту через Москва-реку также стоят ограждения. По обе стороны моста силовики проверяют у прохожих документы и личные вещи .

Братеевский мост «Медуза»

Полиция у церкви «Утоли моя печали» «Медуза»

Ограждения в районе храма «Утоли моя печали» «Медуза»

«Медуза»

«Медуза»

Корреспондент «Медиазоны» также рассказал, что в окрестностях храма «Утоли моя печали» наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. По его словам, сообщения в мессенджере Telegram отправляются несколько минут, а приложение «Яндекс. Карты» сообщает об отсутствии соединения. О проблемах со связью и интернетом подтверждают читатели «Медузы».

Телеграм-канал SOTA насчитал не менее 40 полицейских машин в районе церкви.

Полицейские на крыше жилого дома около церкви AP / Scanpix / LETA

Полицейские в районе церкви «Утоли моя печали» AP / Scanpix / LETA

Автозаки у метро Борисово «Медуза»

Отпевание Алексея Навального пройдет в храме «Утоли моя печали» в 14:00 мск. Политика похоронят в 16:00 на Борисовском кладбище.

Сотрудники полиции начали патрулировать Борисовское кладбище уже 29 февраля — за день до похорон Навального. Усиленные наряды полиции также начали дежурить у станции метро «Борисово». Кроме того, в церкви расклеили плакаты о запрете аудио- и видеозаписи, а над царскими вратами алтаря начали монтировать видеокамеру. К вечеру 29 февраля на территории церкви поставили железные заграждения.

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