В церкви, где пройдет отпевание Навального, расклеили плакаты о запрете съемки, а над алтарем начали монтировать видеокамеру

В церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, где 1 марта пройдет отпевание Алексея Навального, расклеили плакаты о запрете аудио- и видеозаписи, а над царскими вратами алтаря начали монтировать видеокамеру, пишет телеграм-канал Sota.

На подходе к церкви, как сообщает журналист Sota, выставляют металлические заборы. Журналист Александр Плющев пишет, что ограждения также начали свозить к дому в Марьино, где жил Алексей Навальный.

28 февраля соратники Навального сообщили, что отпевание политика пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00, а похороны — на Борисовском кладбище. Найти подходящий зал для прощания семье Навального не удалось — им отказывали под разными предлогами.

За день до похорон территорию у Борисовского кладбища начали патрулировать полицейские. К входу на кладбище привезли металлические ограждения, а у пытающихся попасть туда людей полицейские спрашивают паспорт и просят объяснить цель визита.

29 февраля соратники Навального сообщили, что ритуальные службы отказываются везти тело политика из морга в церковь, потому что водителям катафалков «звонят неизвестные люди и угрожают, чтобы тело Алексея они не забирали из морга и никуда не везли».

как власти готовятся к похоронам навального

На Борисовском кладбище в Москве появились полицейские патрули. Школьников предостерегают от участия в митингах. Студентам угрожают отчислением Как власти готовятся к похоронам Алексея Навального

как власти готовятся к похоронам навального

На Борисовском кладбище в Москве появились полицейские патрули. Школьников предостерегают от участия в митингах. Студентам угрожают отчислением Как власти готовятся к похоронам Алексея Навального