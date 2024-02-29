Полицейские начали дежурить у Борисовского кладбища за день до похорон Навального

Полиция начала патрулировать территорию у Борисовского кладбища в Братеево, где 1 марта должны пройти похороны Навального, сообщает корреспондент RusNews.

По данным RusNews, рядом с кладбищем полицейские ходят патрулями по два-три человека. Также у входа приготовлены металлические ограждения, а по периметру, как пишет RusNews, «на каждом фонарном столбе установлены камеры наружного наблюдения». О подготовке к установке камер и рамок у входа на Борисовское кладбище еще 26 февраля писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Вход на кладбище

Установка системы глушения связи

Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что усиленные наряды полиции дежурят еще у выхода со станции метро Борисово. У входа на кладбище стоят двое сотрудников полиции, а сбоку от входа — маленький полицейский автозак, сообщает корреспондент «Можем объяснить». Также у входа на кладбище дежурит автомобиль ДПС.

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При входе на кладбище, как передает корреспондент «Можем объяснить», сотрудники полиции спрашивают паспорт и просят объяснить цель визита, а также досматривают личные вещи, объясняя это «предотвращением террористических операций».

28 февраля соратники Навального сообщили, что отпевание политика пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. После этого Навального похоронят на Борисовском кладбище.

Директор ФБК Иван Жданов рассказывал, что похороны планировались на 29 февраля, но соратникам Навального не удалось найти к этой дате «ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что 29 февраля Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

В подходящих залах для прощания, по словам Жданова, семье Навального отказали под разными предлогами. Соратники Навального хотели провести прощание в зале Николо-Архангельского крематория, но когда представитель политика приехал подписывать договор, ему заявили, что этот зал занят и предложили зал на Хованском кладбище. От него семья Навального отказалась.

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