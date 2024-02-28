Директор ФБК рассказал о переговорах о месте захоронения Навального. Они проходили ночью на кладбище
Директор ФБК Иван Жданов рассказал «Медузе» подробности переговоров, которые соратникам Алексея Навального пришлось вести для того, чтобы согласовать место погребения политика.
Ранее соратники Навального сообщали, что им не удается договориться о месте прощания с политиком, так как администрации всех подходящих для этого помещений ответили отказом под разными предлогами.
«Мы вчера нашли Николо-Архангельский крематорий как зал для проведения прощания. Неудобно, за пределами МКАДа, но тем не менее они нам сказали, что свободны и могут заключать договор. Нам позвонили с кладбища, уже от ГУП „Ритуал“, и говорят: „Знаем, что вы договорились с Николо-Архангельским крематорием. Приезжайте, мы возьмем на себя всю организацию“», — рассказал Жданов «Медузе».
Когда представитель соратников Навального приехал в Николо-Архангельский крематорий, ему предложили ночью подъехать на Котляковское кладбище, чтобы заключить договор.
«Он туда приезжает — ему вручают бумажку о том, что предлагают похоронный зал на северном Хованском кладбище. Он говорит: „Ну я же приехал заключать договор на это кладбище, на Николо-Архангельский крематорий“. Ему говорят: „Да, но там занято уже, там прощания не будет“».
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила 28 февраля, что отпевание политика состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Похороны политика пройдут на Борисовском кладбище. Ярмыш рассказала, что похороны планировалось провести 29 февраля, но договориться о месте захоронения и прощания не удалось. Соратники Навального предполагают, что власти сделали все возможное, чтобы похороны не прошли в тот день, когда президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию.
16 февраля УФСИН по ЯНАО сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная рассказывала, что от нее требуют похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась.