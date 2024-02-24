«То, что сейчас делает Путин, даже не ненависть — это сатанизм» Юлия Навальная записала обращение на девятый день после убийства Алексея Навального, чье тело не отдают семье
Вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная, заявившая, что продолжит его дело, записала видео на девятый день после убийства своего мужа в заполярной колонии. В своем обращении она заявила, что за действиями следователей, которые отказываются передать тело Навального его матери, стоит Владимир Путин. Юлия Навальная назвала веру Путина в бога фальшивой и обвинила его в бесовщине. Публикуем полную расшифровку обращения Юлии Навальной.
Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны, иначе… Иначе, только вдумайтесь, они угрожают, что сделают что-то с телом Алексея. С ним что-то случится, потому что, цитирую, «время работает против нас». Они угрожают похоронить его сами, прямо в колонии, где его и убили.
Несколько дней маму Алексея буквально мучают: следователь ей врет, шантажирует и снова врет, обещая что вот-вот все решится, только согласитесь, только подпишите. Я прекрасно понимаю, что это все придумал не какой-то там следователь из Салехарда — всем руководит Путин. Это Владимир Путин, сидя на дальнем конце этой страшной цепочки согласований, спускает приказы: «Нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее, скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях в дальнем углу неизвестного кладбища, тайно, тихо, чтоб никто, ни один человек не мог с ним проститься, либо я его вообще не отдам».
Вот какие условия выдвигает Путин. Тот самый Путин, который любит показывать, что он верующий христианин. На Рождество он фотографируется в церкви со свечкой, стоит один в храме с проникновенным видом смотрит в пустоту, а журналисты его снимают. Или на Крещение он в роскошной бежевой дубленке и валенках подходит к проруби в форме креста, а потом окунается в нее, и снова камеры снимают, как истово он чтит бога.
Путин делает вид, что он очень религиозный человек: он целует иконы, прикладывается к мощам Николая Чудотворца, он регулярно приезжает на Валаам, где причащается и исповедуется в монастыре. Да что там: он во дворцах своих строит личные церкви, чтобы быть поближе к богу. Путин такой ревностный христианин, что он в Конституцию нашей страны вписал, что предки передали нам веру в бога. Только невозможно привести людей к вере, если просто написать это в законе. Это можно сделать, только если ты сам поступаешь по-христиански.
Мы и раньше знали, что путинская вера — это фальшивка, но теперь мы видим это ясно, как никогда. Вера — это не про поцеловать икону. Вера — это про добро, про милосердие, про спасение. И ни один настоящий христианин никогда не смог бы делать то, что Путин делает сейчас уже с мертвым Алексеем. Я понимаю это очень хорошо. Алексей был верующим человеком, для него это было очень важно. Он ходил в церковь, он постился, даже в тюрьме постился. Его политика и взгляды во многом базировались на христианских ценностях, но его вера не имеет ничего общего с путинским мракобесием. Алексей был искренне убежден, что надо быть хорошим человеком и не идти против совести. Что бог — это любовь, что уныние — это грех. Даже в своих письмах из тюрьмы он писал, что не испытывает ненависти к своим мучителям.
То, что сейчас делает Путин, — вот ненависть. Нет это даже не ненависть — это какой-то сатанизм, язычество. Вы что собрались с его телом делать? Как низко вы еще упадете, глумясь над убитым вами человеком? Шантаж, угрозы, ультиматумы. Серьезно? Это то, чему вас научили во время ваших фальшивых молитв и разговоров со старцами?
Вот вы придумали несколько лет назад сажать людей за оскорбление чувств верующих и сажали их. Но самое большое оскорбление чувств верующих прямо сейчас в эту минуту наносите вы. Путин, его следователи, эфэсбэшники и другие бандиты, вы оскорбляете и верующих, и атеистов, и христиан, и мусульман — вообще всех. Если вы действительно считаете себя верующими, то знайте, вы за все это ответите, и не только перед людьми. И за это, и за войну, которую вы развязали два года назад, тоже, кстати, прикрываясь ценностями христианства, тем, что боретесь с каким-то западным злом, которое мешает нашим традиционным скрепам. А вы просто убиваете, просто бомбите ночью спящих мирных людей освященными в церкви ракетами.
Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий.