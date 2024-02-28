Отпевание Алексея Навального пройдет 1 марта. Политика похоронят на Борисовском кладбище

Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Похороны политика пройдут на Борисовском кладбище.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

После этого соратники Навального нашли «большой нормальный зал» для прощания с Навальным в Новокосино, но заключение договора «не состоялось».

«И как и в Салехарде, снова выдвинули условие „тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище“. Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея. Предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Алексеевич Венедиктов. Ну чтобы вы четко понимали, кто у Кремля и Собянина на посылках. В общем, зала не будет. Сволочи. Дату не дают. Зал не дают. Все равно все простятся с Алексеем», — рассказал Жданов.

«Чтобы был шанс проститься, лучше приходить заранее. Так и пройдет прощание», — добавил директор ФБК.

Дополнение. Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что отправлял запрос в мэрию Москвы о том, почему власти «ничего не делают для организации достойного прощания [с] Алексеем Навальным». «Я получил копию письма, направленного городскими службами маме Алексея Анатольевича. И я переслал ее Жданову и некоторыми другим людям для информации. Ни слова о кремации или тайных похоронах. И это не мое предложение», — написал Венедиктов.

Кира Ярмыш 27 февраля сообщала, что помещение, где пройдет прощание с Навальным, пока найти не удается.

16 февраля УФСИН по ЯНАО сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная рассказывала, что от нее требуют похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась.

Читайте также

Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии

Читайте также

Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии