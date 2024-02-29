На Борисовском кладбище в Москве появились полицейские патрули. Школьников предостерегают от участия в митингах. Студентам угрожают отчислением Как власти готовятся к похоронам Алексея Навального

Полицейская машина перекрывает дорогу к Борисовскому кладбищу в Москве, 28 февраля 2024 года AP / Scanpix / LETA

1 марта в Москве пройдет прощание с политиком Алексеем Навальным, который погиб в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратники Навального сообщили, что отпевание пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, после чего политика похоронят на Борисовском кладбище. Вот как власти готовятся к похоронам лидера российской оппозиции.

На Борисовском кладбище выставили патрули

Сотрудники полиции уже 29 февраля, за день до похорон Алексея Навального, начали патрулировать Борисовское кладбище, сообщают телеграм-каналы RusNews и «Можем объяснить».

По данным RusNews, к кладбищу привезли большое количество металлических ограждений. Рядом с ним ходят патрули — по двое-трое полицейских. Издание также утверждает, что «на каждом фонарном столбе установлены камеры наружного наблюдения».

Корреспондент «Можем объяснить» сообщил, что усиленные наряды полиции также уже дежурят у станции метро «Борисово». На входе на кладбище двое полицейских просят у посетителей показать паспорта и объяснить цель визита. Также сотрудники полиции досматривают личные вещи, объясняя это «предотвращением террористических операций».

На самом кладбище подготовка к траурным мероприятиям на утро 29 февраля еще не началась, утверждает корреспондент канала. «У нас нет никакой информации о похоронах Навального и изменении часов работы кладбища», — заявили в администрации кладбища.

Корреспондент проекта Ксении Собчак «Осторожно Media» еще 26 февраля сообщал, что на Борисовском кладбище идет подготовка к похоронам Навального — «на входе готовятся поставить рамки-металлодетекторы и камеры видеонаблюдения».

Телеграм-канал SOTA днем 29 февраля сообщил, что в церкви «Утоли моя печали», где пройдет отпевание Навального, расклеили плакаты о запрете аудиозаписи и видеосъемки. Кроме того, над Царскими вратами алтаря повесили видеокамеру. Журналист канал заметил, что на фонарях вокруг кладбища установлены специальные антенны, которые, как предполагает SOTA, могут быть использованы как глушилки связи.

Журналисты также заметили полицейские заграждения на подступах к храму.

Школьников предупредили о недопустимости митингов

27 февраля в ВК-паблике портала «Единый урок» (110 тысяч подписчиков), подконтрольного министерству образования, опубликовали видео МВД РФ о «профилактике участия детей в несанкционированных митингах». На это обратило внимание «Агентство». Издание отмечает, что впервые этот ролик российское МВД размещало на своей странице в ВК еще полтора года назад.

Видео длится чуть больше трех минут. В нем говорится, что по Конституции РФ граждане имеют право на свободу собраний, но все акции должны быть согласованы. Это иллюстрируется кадрами с российских акций протеста, в том числе организованных командой Алексея Навального. Голос за кадром говорит, что такие же законы действуют в США и многих странах Европы. При этом, как утверждается в ролике, за несанкционированные митинги в США можно получить до 10 лет тюрьмы.

«Этот материал адресован как учителям, так и школьникам, целью которого является освещение различных аспектов данной проблематики. В ходе видео рассмотрены причины возникновения несанкционированных митингов, их влияние на общественную жизнь, а также правовые последствия участия в подобных событиях», — говорится в посте «Единого урока».

Студентам угрожают отчислением за участие в митингах

Подписчица издания «7×7» рассказала, что студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ попросили «обходить стороной» митинги и сборы людей 29 февраля и 1 марта в Москве.

«Видите митинги — не останавливаемся, не смотрим, обходим стороной. Вы учитесь в академии при президенте РФ, любое участие в митинге — отчисление моментальное! И не дай бог вас загребут (у нас такие случаи были)», — говорится в объявлении руководства вуза, которым поделилась читательница.

Власти всеми силами мешают прощанию с Навальным

Как сообщала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино в 14:00 1 марта. Директор ФБК Иван Жданов рассказывал, что прощание с Навальным и похороны планировалось провести 29 февраля, но «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

После этого соратники Навального нашли «большой нормальный зал» для публичного прощания с политиком в Новокосино, но заключение договора «не состоялось». Им выдвинули условие, что похороны должны быть «тихие, семейные».

В интервью «Медузе» Жданов рассказал, что соратники Навального нашли Николо-Архангельский крематорий как зал для проведения прощания. Затем им позвонили от ГУП «Ритуал» и сказали: «Знаем, что вы договорились с Николо-Архангельским крематорием. Приезжайте, мы возьмем на себя всю организацию».

Когда представитель соратников политика приехал в крематорий, ему предложили ночью подъехать на Котляковское кладбище, чтобы заключить договор. «Он туда приезжает — ему вручают бумажку о том, что предлагают похоронный зал на северном Хованском кладбище. Он говорит: „Ну я же приехал заключать договор на это кладбище, на Николо-Архангельский крематорий“. Ему говорят: „Да, но там занято уже, там прощания не будет“», — рассказал Жданов.

Юлия Навальная потребовала от российских властей перестать издеваться над памятью ее мужа и не препятствовать организации его похорон.

«В том, что у нас нет места для гражданской панихиды и прощания с Алексеем, виноваты два человека — Владимир Путин и Сергей Собянин, — написала она в соцсети Х. — Люди в Кремле его убили, потом издевались над телом Алексея, потом издевались над его матерью, теперь издеваются над его памятью. Мы не хотим никакого особого отношения — только дать возможность людям нормально попрощаться с Алексеем. Просто не мешайте, пожалуйста».

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