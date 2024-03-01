Люди, пришедшие проститься с Навальным, рассказали о провокаторах в толпе, которые предлагали «идти на Кремль»

Двое читателей «Медиазоны», пришедшие к церкви в Марьино проститься с Алексеем Навальным, рассказали, что заметили в толпе мужчин в гражданской одежде, которые «заводят разговор», что «нужно идти на Кремль».

Очевидцы независимо друг от друга описали, как замеченные ими мужчины в гражданской одежде показывали полицейским, стоящим у ограждения, знак V двумя пальцами, после чего их пропускали на территорию.

«В толпе мужчина в штатском кричал кричалки рядом со мной и решил пройти ближе, но не мог, так как мы были окружены полицией. Тогда он подошел к полицейскому и сказал: „Гражданин майор, пусти пожалуйста по-братски“ и показал два пальца, и его пустили к самому храму», — рассказал один из читателей «Медиазоны».

Еще один читатель рассказал изданию, что слышал кричалки «про то, что мы все нация рабов, и нам нужно скорее все снести». «Кричал, что если мы сейчас развернемся и этой толпой пойдем не к кладбищу, а к Кремлю то все закончится», — цитирует «Медиазона» читателя.

Проститься с Навальным к церкви, где проходило его отпевание, и к кладбищу пришли тысячи людей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о Навальном, заявил, что Кремлю «нечего сказать» родным политика в день его похорон и предупредил об ответственности за любые «несанкционированные сборища».

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Похороны Алексея Навального Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Онлайн «Медузы»

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Похороны Алексея Навального Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Онлайн «Медузы»