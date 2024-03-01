Песков: Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон.

Он добавил, что в Кремле не могут дать оценку Навальному как политической фигуре, передает РИА Новости.

Кроме того, в Кремле предупредили об ответственности за любые «несанкционированные сборища». «У нас нет никаких комментариев. У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона, соответственно те, кто будет в них участвовать, будет нести ответственность», — сказал Песков.

О смерти Алексея Навального УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля. Песков заявил, что Путину доложили об этом, но у Кремля нет информации о причинах смерти политика.

Тело Навального не выдавали его матери девять дней, ссылаясь на необходимость проведения экспертизы. Соратники Навального призвали его сторонников обращаться к властям, требуя выдать тело. По словам Пескова, Путин не принимал решения о выдаче тела политика.

Соратники Навального 26 февраля сообщили, что Навального планировалось обменять на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этом обмене.

как проходят похороны алексея навального

Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»

как проходят похороны алексея навального

Похороны Алексея Навального Кортеж с катафалком движется к храму, где пройдет отпевание. Онлайн «Медузы»