Прощание с Алексеем Навальным Если вы не можете прийти на отпевание и похороны, посмотрите трансляцию, которую организовали его соратники

В Москве 1 марта пройдут отпевание и похороны Алексея Навального. ФСИН объявила о смерти политика в колонии 16 февраля, соратники Навального уверены, что политика убили. Родственники Навального много дней не могли добиться, чтобы им выдали тело. От матери Навального требовали, чтобы похороны были тайными и без публичного прощания, она отказалась. Договориться о зале для гражданской панихиды соратникам политика власти так и не позволили. Отпевание Навального пройдет в храме «Утоли моя печали» в Марьино (начало церемонии в 14:00), в 16:00 политика похоронят на Борисовском кладбище. Для тех, кто не сможет прийти проститься с политиком лично, команда Навального организовала видеотрансляцию.

Похороны Алексея Навального Алексей Навальный

Что еще надо знать о прощании с Навальным

Прощание с Навальным проходит в церкви. Как это обычно устроено? Как вести себя в храме? И как почтить память политика, если вы не в Москве? Инструкция «Медузы», которая поможет пережить этот черный день

Что еще надо знать о прощании с Навальным

Прощание с Навальным проходит в церкви. Как это обычно устроено? Как вести себя в храме? И как почтить память политика, если вы не в Москве? Инструкция «Медузы», которая поможет пережить этот черный день