Организаторы акции памяти Навального и Немцова в Москве получили от мэрии отказ в согласовании. Чиновники объяснили это ковидными ограничениями

Власти Москвы направили организаторам акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова, планировавшейся 2 марта, официальный отказ согласовать мероприятие. Его опубликовала журналистка Екатерина Дунцова.

В ответе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции говорится, что уведомление о проведении 2 марта акции численностью до 50 тысяч человек рассмотрено, но в городе действует запрет на проведение публичных мероприятий «с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки». Ответ подписан заместителем руководителя департамента Кириллом Малышкиным.

В качестве обоснования в ответе приводится пункт указа мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня 2020 года. Этот указ снимал ряд ограничений, установленных в начале пандемии коронавируса в Москве, но не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в марте того же года.

«Отказ объясняют эпидемией COVIDа. Концерты в Лужниках и прочие провластные акции эпидемия обходит стороной, им можно», — добавила Дунцова.

О том что мэрия не будет согласовывать акцию из-за ковидных ограничений, еще 22 февраля сообщал еще один из заявителей, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Тогда он уточнял, что организаторы ждут официального ответа, чтобы обратиться в суд.

Указы, принятые во время пандемии коронавируса, много раз становились поводом для отказа в оппозиционных акциях в разных городах России. При этом провластные мероприятия в этих же городах проводятся регулярно.

В ноябре 2023 года на отказ в согласовании митингов из-за ограничений, введенных во время ковида, жаловались жены мобилизованных из движения «Путь домой». По их словам, под этим предлогом власти запретили им провести акции в Санкт-Петербурге и Москве.

27 февраля митинг памяти Навального и Немцова согласовали власти Читы — это стало первым таким случаем в России. Уже на следующий день согласование было отозвано.