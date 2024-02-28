Власти Читы согласовали акцию памяти Алексея Навального и Бориса Немцова. Это первый такой случай в России

Власти Читы согласовали акцию памяти политиков Алексея Навального и Бориса Немцова. Об этом пишет «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Митинг пройдет 2 марта в местном гайд-парке на проспекте Фадеева на окраине города. Изначально организаторы просили согласовать митинг на центральной площади Октябрьской революции, однако власти отказали, заявив, что там уже запланировано другое мероприятие.

Чита стала первым городом в России, власти которого согласовали митинг в память об Алексее Навальном.

В Москве мэрия отказалась согласовать аналогичный митинг памяти Немцова и Навального, объяснив это ограничениями, которые формально не отменены в городе со времен пандемии коронавируса.

В Барнауле власти 20 февраля согласовали митинг памяти Немцова, однако уже на следующий день отозвали свое согласие.

Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля, его соратники считают, что политика убили. В медицинском заключении, которое показали матери оппозиционера Людмиле Навальной, указаны «естественные причины» смерти. Тело политика отдали матери только 24 февраля. Прощание с ним его соратники планируют организовать до конца текущей недели.

Борис Немцов был убит в Москве ровно девять лет назад, 27 февраля 2015 года.