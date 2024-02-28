Власти Читы отозвали согласие на акцию памяти Алексея Навального и Бориса Немцова

Мэрия Читы передумала разрешать проведения акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия» со ссылкой на «Гражданскую солидарность».

Домой к организатору митинга Александру Жданову пришли полицейский и два представителя мэрии и вручили ему документ об отзыве согласования.

В мэрии объяснили отказ тем, что в заявке не указали «причастность Навального к экстремистской деятельности». Кроме того, говорится в документе, «усматривается причастность» организатора к деятельности запрещенного «общественного объединения».

Жданов собирается обжаловать отказ в суде.

Чита была единственным городом в России, власти которого дали согласие на проведение акции памяти Алексея Навального и Бориса Немцова. Предполагалось, что митинг пройдет 2 марта в гайд-парке на проспекте Фадеева на окраине города. Согласовывать акцию в центре города мэрия отказалась сразу же.

В Барнауле власти 20 февраля согласовали митинг памяти Немцова, однако уже на следующий день отозвали свое согласие.

В Москве мэрия отказалась согласовать митинг памяти Немцова и Навального, объяснив это ограничениями, которые формально не отменены в городе со времен пандемии коронавируса.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля 2024 года, его соратники считают, что политика убили. Тело Навального несколько дней не отдавали матери. По состоянию на утро 28 февраля, неизвестно, где и когда будет похоронен Навальный.

Что можно сделать, если власти отказываются согласовать акции

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Что можно сделать, если власти отказываются согласовать акции

Зеленка на теле. Лепестки на снегу. Выборы в черном. Фотографии и цитаты Навального Читатели «Медузы» — о том, как протестовать после смерти главного оппозиционного политика, когда почти любое действие опасно и страшно