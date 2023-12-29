The Moscow Times: травлю участников «почти голой» вечеринки Ивлеевой организовала администрация президента

Преследование российских артистов, участвовавших в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой, началось по команде из администрации Владимира Путина. Об этом изданию The Moscow Times рассказали источники в правительстве, Госдуме и администрации президента РФ.

Собеседники издания утверждают, что в Кремле сочли выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. «В первую очередь это переключение внимания граждан и направление гнева от Кремля в сторону „зажравшихся звезд“», — заявил журналистам на условиях анонимности действующий сотрудник правительства РФ.

«Такая масштабная кампания по дискредитации этих звезд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ», — сказал изданию еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.

Политолог Аббас Галлямов ранее писал, что Кремль решил подхватить скандал с «почти голой» вечеринкой, чтобы выдавить из повестки историю с журналисткой Екатериной Дунцовой, которая хотела выставить свою кандидатуру на выборы президента РФ, но получила отказ от Центризбиркома.

С этим мнением согласился источник The Moscow Times, близкий к штабу Путина. «Дунцова — важный мотив. Ее появление и публичная активность вызвала раздражение в Кремле. Кроме того, удар украинцев по десантному кораблю в Феодосии, рост цен на куриные яйца и другие продукты и так далее. Негатива накопилось много», — сказал он.

Официально в Кремле никак не комментировали вечеринку Ивлеевой. На брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал следующее: «Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый» прошла в московском клубе «Мутабор» 20-21 декабря. После публикации фото и видео с мероприятия провластные активисты, которых возмутило проведение такой вечеринки во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

Вскоре одного из гостей вечеринки — рэпера Vacio — арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Гости вечеринки, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, начали публиковать извинения за участие в мероприятии. Ивлеева опубликовала несколько роликов, в которых попросила прощения у своей аудитории и российских знаменитостей, посетивших вечеринку.

После вечеринки сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк «Тинькофф» и оператор МТС. Сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении Ивлеевой, а российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке. Киркорова, Лолиту, Билана и других знаменитостей стали вырезать из новогодних телевизионных шоу.

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