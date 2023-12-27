«Прошу вас меня помиловать». Песков отказался обсуждать отмену артистов, посетивших «почти голую» вечеринку Ивлеевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать на брифинге с журналистами «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой и ее последствия для участников.

«Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — заявил Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать отмену артистов, которые пришли на вечеринку, в том числе то, что их выступления убрали из новогодних программ федеральных телеканалов. Как сообщалось, из эфиров убрали Киркорова и Лолиту.

При этом Песков обсуждал вечеринку с Филиппом Киркоровым во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки. Издание Starhit писало, что Песков спросил у Киркорова: «Что вы там устроили?» Певец ответил, что обещал Ивлеевой прийти на вечеринку, но вскоре ушел с нее. Позже в разговоре с изданием «Подъем» представитель Кремля отказался комментировать разговор с Киркоровым и саму вечеринку.

Киркоров объяснил Пескову свое участие в вечеринке Ивлеевой Meduza

Вечеринка Насти Ивлеевой с участием российских знаменитостей прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. После того как в соцсетях появились фото и видео с мероприятия, провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

Вскоре одного из гостей вечеринки — рэпера Vacio — арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Гости вечеринки, в том числе Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская, начали публиковать извинения за участие в мероприятии. Ивлеева опубликовала несколько роликов, в которых попросила прощения у своей аудитории и российских знаменитостей, посетивших вечеринку.

После вечеринки сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк «Тинькофф» и оператор МТС. Сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении Ивлеевой, а российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке.