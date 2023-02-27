Омбудсмен Татьяна Москалькова получила более 50 обращений от Навального. Она утверждает, что ни одно из них «не осталось без внимания»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила от российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в одной из российских колоний, более 50 обращений. Об этом сама Москалькова заявила на брифинге, передает ТАСС.

«Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться. И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали, — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — сказала Москалькова.

О результатах этих проверок она не упомянула.

Омбудсмен заговорила про Навального, комментируя решение Евросоюза внести ее в санкционный список на годовщину войны в Украине. Поводом для этого было названо то, что она отрицала депортацию украинцев с оккупированных Россией территорий.

Москалькова заявила, что от представителей западных государств ей поступают «абсолютно откровенные письма». Последним из таких писем, по словам омбудсмена, была жалоба в ООН на нее, в которой говорилось, что она «недостаточно защищает Навального, что не выступает против российской агрессии, как они считают, и фактически не выступает в качестве оппозиции власти».

По словам Москальковой, она расценивает это как «покушение на свободу совести».

Алексей Навальный находится в заключении больше двух лет. За это время он неоднократно жаловался на отсутствие адекватной медицинской помощи (и даже объявлял из-за этого голодовку в 2021 году), попытки заразить его гриппом, пытку бессонницей и другие формы давления. Москалькова во время голодовки Навального сообщала, что нарушений в обращении с политиком нет.

C августа 2022 года администрация ИК-6 во Владимирской области, где сидит Навальный, 11 раз отправляла оппозиционера в штрафной изолятор . За полгода он провел в ШИЗО больше 100 дней. В начале февраля стало известно, что политика переводят в на максимально возможный срок — полгода. Адвоката Навального говорил, что тот испытывает боли в желудке и потерял семь килограммов веса.